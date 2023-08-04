قطاع غزة: تظاهرات ضد الأوضاع المعيشية الصعبة وانقطاع الكهرباء

تجمع مئات المتظاهرين شمال مدينة غزة وفي مدينة خان يونس جنوب القطاع، الا ان أمن حماس قام بتفريقهم واعتقل عددا منهم بحسب شهود عيان.

بعد دعوة اطلقها نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي في قطاع غزة، تظاهر، مساء اليوم الجمعة، مئات المحتجين "للمشاركة في التظاهرات والمطالبة بحقوقكم العادلة وإعلاء صوتكم بكل سلمية ضد الظلم وانقطاع الكهرباء والأوضاع الإنسانية الصعبة"

وتجمع مئات المتظاهرين شمال مدينة غزة وفي مدينة خان يونس جنوب القطاع، الا ان أمن حماس قام بتفريقهم واعتقل عددا منهم بحسب شهود عيان.

وقال الحراك في بيان نشره على مواقع التواصل الاجتماعي "غرقت الشوارع بالأجهزة الأمنية وأفراد الشرطة والقوات الخاصة والمباحث والامن الوطني وتفتيش وتوقيف أي شخص كأنه حظر تجول (...) كان الله في عون الناس".

وانتشر عدد كبير من عناصر أمن حماس في الشوارع وعلى المفترقات العامة، كما منع عناصر الأمن التصوير بينما كان عدد كبير منهم بلباس مدني، بحسب أحد المشاركين في المظاهرة.