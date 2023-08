طائرة التجسس الأكثر تطورا في العالم في طريقها للجيش الإسرائيلي

أنهت المنظومة الأمنية الإسرائيلية دمج الأنظمة الاستخباراتية في طائرة "اورون" والتي تقدمت مرحلة إضافية في طريق استيعابها بالجيش الإسرائيلي، وأجريت خلال الأيام الأخيرة مراسم احتفالية بمناسبة انطلاق هذا الانجاز الهام بمشاركة مسؤولين بالجهاز الأمني والجيش الإسرائيلي.

