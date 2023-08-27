طائرة التجسس الأكثر تطورا في العالم في طريقها للجيش الإسرائيلي

استخدام الطائرة حاليا في إطار الرحلات التجريبية حتى يتم تجهيزها لاستخدام الجيش الإسرائيلي

أنهت المنظومة الأمنية الإسرائيلية دمج الأنظمة الاستخباراتية في طائرة "اورون" والتي تقدمت مرحلة إضافية في طريق استيعابها بالجيش الإسرائيلي، وأجريت خلال الأيام الأخيرة مراسم احتفالية بمناسبة انطلاق هذا الانجاز الهام بمشاركة مسؤولين بالجهاز الأمني والجيش الإسرائيلي.

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خاليا انتقلت الطائرة الى مرحلة متقدمة لرحلات تجريبية مشتركة لسلاح الجو الإسرائيلي والصناعات الجوية، الطائرة هي تطوير مشترك بين إدارة تطوير الأسلحة والبنية التحتية التكنولوجية بوزارة الأمن ووحدة "التا" في الصناعات الجوية، بالتعاون مع سلاح الجو الإسرائيلي ، قسم المخابرات وذراع البحرية.

الحديث يدور عن ظائرة تتلائم مع كافة التضاريس وهي الأولى من نوعها في العالم ، وتمتلك "أنظمة استشعار وتكنلوجيا متطورة" والتي تمنح الجيش الإسرائيلي بعدا استخباراتيا غير مسبوق للسيطرة على منطقة واسعة لرصد التحركات الأرضية بالوقت الفعلي، "بكل الأحوال الجوية وظروف الرؤيا، وسيتم تشغيلها من قبل السرب 122 "نحشون" التابع لسلاح الجو الإسرائيلي.

وصرح المقدم يوعاد قائد قسم طائرات المهمات في الجيش الاسرائيلي أن :"الطائرة متعددة الأسلحة ومتعددة أجهزة الاستشعار قادرة على التوفير للجيش الإسرائيلي قدرات عملياتية تتجاوز التحديات التي يواجهها الجيش الإسرائيلي في ساحات بعيدة جدا، قدرات الطائرة تتمثل بقدرة جمع كمية كبيرة جدا من المعلومات والسيطرة على كمية كبيرة من الأهداف في ساحة واسعة، بأي طقس وشروط رؤيا، من مسافة كبيرة، بالوقت الفعلي وبدقة عالية. تشتمل أنظمة الطائرة على معرفة تكنلوجية خاصة تراكمت على مدار سنوات في الصناعات الجوية والتي تمكن مواجهة تهديدات مستقبلية في كافة ساحات العمل الإسرائيلية. طائرة ’اورون’ هي نتاج تعلم دروس عملية ايضا من خلال نظرة دولية موسعة".