إسرائيل توقف مرور البضائع من غزة بعد إحباط تهريب متفجرات

استنادًا إلى التقييم الأمني، أصدر رئيس الأركان، بموافقة وزير الأمن، أمرًا بالوقف المؤقت لعبور البضائع من غزة إلى إسرائيل، وتطبيق إجراءات التفتيش المعززة

في بيان مشترك للمتحدثين باسم وزارة الأمن الإسرائيلي والمتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، تم الكشف عن إحباط محاولة تهريب متفجرات من قطاع غزة، ونتيجة لذلك، أعلنت السلطات الإسرائيلية أنه سيتم إيقاف مرور البضائع من غزة إلى إسرائيل مؤقتًا لتعزيز الإجراءات الأمنية.

وردًا على هذا الحادث، واستنادًا إلى التقييم الأمني، أصدر رئيس الأركان، بموافقة وزير الأمن، أمرًا بالوقف المؤقت لعبور البضائع من غزة إلى إسرائيل، وتطبيق إجراءات التفتيش المعززة أثناء العبور. وسيكون استئناف المرور الطبيعي للبضائع مشروطًا بالتقييمات الأمنية المستمرة من قبل السلطات الإسرائيلية.

Crossings Authority in the Ministry of Defense مواد متفجرة صادرتها السلطات الإسرائيلية على حدود غزة

وعثر مفتشون أمنيون من هيئة المعابر بوزارة الأمن على المتفجرات عند معبر كرم أبو سالم، حيث كشفوا عن محاولة غير تقليدية لتهريب متفجرات من غزة. وتم هذا الاكتشاف خلال تفتيش أمني للبضائع القادمة من غزة على متن ثلاث شاحنات.

وعثر على مواد متفجرة عالية الجودة يبلغ مجموعها عدة كيلوغرامات مخبأة داخل ملابس تحمل علامات تجارية عالمية للأزياء. ويعتقد أن هذه المتفجرات كانت مخصصة للأنشطة العدائية وتمت مصادرة البضائع غير المشروعة على الفور، وأبلغت قوات الأمن بالحادثة لإجراء مزيد من التحقيقات.