تركيا تعلن إحباط هجوم استهدف مقر مديرية الأمن في انقرة وتحييد المنفذين

تعرضت العاصمة التركية أنقرة، صباح اليوم الأحد، الى هجوم استهدف المديرية العامة للأمن التابعة لوزارة الداخلية والقريبة من مبنى البرلمان.

