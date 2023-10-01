تركيا تعلن إحباط هجوم استهدف مقر مديرية الأمن في انقرة وتحييد المنفذين

دوي انفجار في العاصمة التركية أنقرة بالقرب من البرلمان

تعرضت العاصمة التركية أنقرة، صباح اليوم الأحد، الى هجوم استهدف المديرية العامة للأمن التابعة لوزارة الداخلية والقريبة من مبنى البرلمان.

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وفي التفاصيل التي كشفها وزير الداخلية التركي علي يرلي كايا في تغريدة "أنه خلال الساعة 09:30 صباحا نفذ ارهابيان جاءا على متن مركبة خفيفة هجوم بالقنابل أمام بوابة مدخل المديرية العامة للأمن التابعة لوزارة الدخلية" وأضاف "قام أحد الارهابيين بتفجير نفسه وتم تحييد الارهابي الآخر".

وإعلن وزير الداخلية التركية عن اصابة اثنين من العناصر الأمنية التركية بجروح طفيفه خلال تبادل إطلاق النار خلال الهجوم.

وتطرقت وسائل إعلام تركية الى استنفار أمني في انقرة بعد الانفجار. وكانت وسائل اعلامية تركية أفادت بوقت سابق عن سماع دوي انفجار كبير قرب مقر وزارة الداخلية في أنقرة

وذكرت أن أعدادا كبيرة من قوات الأمن والشرطة والاسعاف والتي توجهت الى المكان، ويظهر في عدد من مقاطع الفيديو المنتشرة في مواقع التواصل سيارات الشرطة بالقرب من مقر وزارة الأمن وتم اغلاق الشوارع المؤدية الى المنطقة.