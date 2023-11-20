English
Français
عربى

مذياعمجانا

مباشر
  • i24news
  • الشرق الأوسط
  • نائب حسن نصر الله:"حزب الله سيكون جزءا من المرحلة الثانية من الحرب"

نائب حسن نصر الله:"حزب الله سيكون جزءا من المرحلة الثانية من الحرب"

i24NEWS

دقيقة 1
دخان وقنابل مضيئة خلال تبادل إطلاق النار بين الجيش الإسرائيلي ومسلحين من منظمة حزب الله على الحدود بين إسرائيل ولبنان.
Ayal Margolin/Flash90دخان وقنابل مضيئة خلال تبادل إطلاق النار بين الجيش الإسرائيلي ومسلحين من منظمة حزب الله على الحدود بين إسرائيل ولبنان.

ويشار الى ان ضربة إسرائيلية اصابت منزل عضو البرلمان اللبناني قبلان قبلان من حركة أمل

تطرق نائب الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله، الشيخ نعيم قاسم، الى الحرب في قطاع غزة خلال مقابلة تلفزيونية، معلنا أن حزب الله سينضم في "جزئها الثاني".

Video poster

وصرح قاسم إن "المعرفة مسبقا عن العملية في 7 أكتوبر لم تكن هامة بالنسبة لنا" مضيفا إن "السرية كانت هامة لتنفيذ هجوم مفاجئ" وتابع عن استمرار الحرب :" نحن الآن أمام مرحلة إضافية. في هذه المرحلة، هل يجب علينا التعاون مع حزب الله لمناقشة ما يحدث؟" قال متسائلا- وأجاب :"يجب علينا التعاون لأن ما حدث كان مذهلا وهو جزء من هدفنا لهزيمة إسرائيل".

وأوضح قاسم إن :"إذا فاز أي فرع من المحور- هذا الفوز للجميع. يجب علينا البدء بمناقشة ما يجب علينا القيام به لليوم التالي- وهكذا جاء تعاون حزب الله ومشاركته في الحرب. مشاركة حزب الله هي جزء لا يتجزأ من المرحلة الثانية من الحرب".

وعلى صعيد متصل أفادت تقارير لبنانية أن منزل عضو البرلمان اللبناني من قبل حركة أمل أصيب جراء ضربة إسرائيلية في ميس الجبل في لبنان، ونقلت تقارير لبنانية عن مسؤول لبناني إنه تحدث مع قبلان وابلغة أنه لم يكن أي شخص في المنزل وقت حدوث الهجوم.

تلقت هذه المقالة 0 تعليق