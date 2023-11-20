نائب حسن نصر الله:"حزب الله سيكون جزءا من المرحلة الثانية من الحرب"

ويشار الى ان ضربة إسرائيلية اصابت منزل عضو البرلمان اللبناني قبلان قبلان من حركة أمل

تطرق نائب الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله، الشيخ نعيم قاسم، الى الحرب في قطاع غزة خلال مقابلة تلفزيونية، معلنا أن حزب الله سينضم في "جزئها الثاني".

وصرح قاسم إن "المعرفة مسبقا عن العملية في 7 أكتوبر لم تكن هامة بالنسبة لنا" مضيفا إن "السرية كانت هامة لتنفيذ هجوم مفاجئ" وتابع عن استمرار الحرب :" نحن الآن أمام مرحلة إضافية. في هذه المرحلة، هل يجب علينا التعاون مع حزب الله لمناقشة ما يحدث؟" قال متسائلا- وأجاب :"يجب علينا التعاون لأن ما حدث كان مذهلا وهو جزء من هدفنا لهزيمة إسرائيل".

وأوضح قاسم إن :"إذا فاز أي فرع من المحور- هذا الفوز للجميع. يجب علينا البدء بمناقشة ما يجب علينا القيام به لليوم التالي- وهكذا جاء تعاون حزب الله ومشاركته في الحرب. مشاركة حزب الله هي جزء لا يتجزأ من المرحلة الثانية من الحرب".

وعلى صعيد متصل أفادت تقارير لبنانية أن منزل عضو البرلمان اللبناني من قبل حركة أمل أصيب جراء ضربة إسرائيلية في ميس الجبل في لبنان، ونقلت تقارير لبنانية عن مسؤول لبناني إنه تحدث مع قبلان وابلغة أنه لم يكن أي شخص في المنزل وقت حدوث الهجوم.