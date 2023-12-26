وفاة جندي إسرائيلي بعد إصابته بعدوى الفطريات في غزة

البروفيسور جاليا راهاف، لقناة “كان” إن "حوالي عشرة جنود جرحى في غزة أصيبوا حاليا بهذا النوع من الفطريات التي لم يتم اكتشافها في الحروب السابقة"

ذكرت هيئة البث الرسمية الإسرائيلية"كان"، اليوم الثلاثاء، أن "جنديا إسرائيليا أصيب بجروح خطيرة قبل أسبوعين خلال القتال في قطاع غزة توفي بعد إصابته بفطر عثر عليه في القطاع" كما أصابت هذه الفطريات جنوداً إسرائيليين آخرين يعملون في القطاع.

وتوفي الجندي الذي وصل إلى مستشفى أسوتا في أشدود جنوب إسرائيل مصابا بجروح خطيرة في أطرافه، بعد إصابته في ساحة المعركة بفطر خطير مقاوم للعلاج. وبذل الأطباء في المستشفى الواقع في جنوب إسرائيل كل ما في وسعهم لإنقاذه، بما في ذلك تقديم علاجات تجريبية من الخارج واستدعاء كل خبير محتمل. ومع ذلك، اجتاح الفطر معظم أعضاء جسده، مما أدى إلى وفاته.

وقالت رئيسة جمعية الأمراض المعدية والمديرة السابقة لوحدة الأمراض المعدية في مستشفى شيبا في رمات غان، البروفيسور جاليا راهاف، لقناة “كان” إن "حوالي عشرة جنود جرحى في غزة أصيبوا حاليا بهذا النوع من الفطريات التي لم يتم اكتشافها في الحروب السابقة"

ووفقا لها، فمن المرجح أن تكون التربة في غزة ملوثة بمياه الصرف الصحي. سيتم إجراء فحص لتحديد ما إذا كان هناك اتصال بالأنفاق. وستستضيف جمعية الأمراض المعدية، الأسبوع المقبل، نقاشا طارئا حول هذه الفطريات، بالتعاون مع خبراء في علم الأوبئة من الجيش الإسرائيلي.