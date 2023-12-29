الهلال الأحمر المصري يبدأ بإنشاء مخيم إغاثي في خان يونس جنوب غزة لاستيعاب آلاف النازحين من شمال القطاع

"المرحلة المقبلة هي إنشاء ألف خيمة تستوعب قرابة 5 آلاف لاجئ ونازح يستطيعون الاستفادة من هذه الخدمات، إذ يتم التعاون مع الهلال الأحمر المصري في تمديد جميع التجهيزات لهذا المخيم من غذاء وإيواء"

ذكر الهلال الأحمر المصري، أنه يعكف على الانتهاء من المرحلة الأولى لإنشاء مخيم في محافظة خان يونس، الذي يتضمن إنشاء 300 خيمة تتسع لـ1500 شخص، وفادت "القاهرة الإخبارية" أنه "بأيادٍ ومعدات مصرية تجري الاستعدادات على قدم وساق في محافظة خان يونس بجنوب قطاع غزة من أجل الانتهاء من المرحلة الأولى من المخيم المصري".

وعرضت قناة "القاهرة الإخبارية" لقطات تلفزيونية لعدد من للعاملين في الهلال الأحمر المصري أثناء إنشاء المخيم في مدينة خان يونس جنوب القطاع.

ومن جهته قال مدير الإمداد بالهلال الأحمر الفلسطيني محمد أبوالعطا: "نحن الآن في المرحلة الأولى من إقامة المخيم الذي تقيمه مصر في منطقة غرب خان يونس جنوب قطاع غزة"، مشيرا إلى أن "المرحلة المقبلة هي إنشاء ألف خيمة تستوعب قرابة 5 آلاف لاجئ ونازح يستطيعون الاستفادة من هذه الخدمات، إذ يتم التعاون مع الهلال الأحمر المصري في تمديد جميع التجهيزات لهذا المخيم من غذاء وإيواء، وسيكون هناك برنامج لهذا المخيم في تقديم جميع الخدمات اللوجستية لهذه العائلات المنكوبة".

يأتي ذلك في إطار الجهود المصرية الرامية إلى تخفيف الأزمة الإنسانية التي يعاني منها الأشقاء الفلسطينيون واستيعاب آلاف النازحين من شمال القطاع.