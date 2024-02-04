العراق: مجهولون يغتالون قيادي بارز في جماعة "عصائب أهل الحق"

قام مسلحون مجهولون، اليوم الأحد، بإغتيال ناجي الكعبي، وهو قيادي بارز في جماعة عصائب أهل الحق في محافظة ميسان شرقي العراق، حسب موقع "سكاي نيوز عربية".

القتيل كان يشغل منصب مدير العلاقات داخل الحركة، وأوضحت مصادر أمنية أن منفذي الهجوم أطلقوا وابلا من الرصاص على سيارة كان يستقلها الكعبي، ثم لاذوا بالفرار.

وكانت الحركة الموالية لإيران طالبت بغداد باتخاذ خطوات حاسمة لإنهاء الوجود الأميركي في العراق.

وأعلن مستشار الأمن القومي في البيت الأبيض جيك سوليفان، اليوم الأحد أن الولايات المتحدة ستواصل ردها ضد المجموعات الموالية لإيران في العراق وسوريا.

وقال لقناة "إن بي سي" التلفزيونية، إن "الأمر لم ينته بعد. نعتزم تنفيذ ضربات إضافية واتخاذ المزيد من الإجراءات لمواصلة بعث رسالة واضحة مفادها أن الولايات المتحدة سترد عندما تتعرض قواتها لهجوم".