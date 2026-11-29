من المتوقع أن يتوجه المفوض العام للشرطة الإسرائيلية داني ليفي إلى رئيس الحكومة الإسرائيلي بنيامين نتنياهو والرئيس الإسرائيلي يتسحاك هرتسوغ، طلباً للموافقة على إلقاء كلمة خلال المؤتمر العالمي للإنتربول في هونغ كونغ، في ظل معارضة وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير لسفره، وفقاً لما أوردته صباح الأحد مراسلة الشؤون الجنائية في القناة العبرية لي عياش.

ومن المتوقع أن يحذر ليفي، في رسالة يوجهها إلى نتنياهو وهرتسوغ، من أن منع مشاركته في المؤتمر قد يعرّض جنود الجيش الإسرائيلي للخطر. ونقلت المراسلة عن مسؤول رفيع في الشرطة قوله: «إذا لم يكن لنا تمثيل في المؤتمر، فإن من سيُتركون دون حماية هم جنود الجيش الإسرائيلي. لن نتخلى عن جنود الجيش الإسرائيلي».

ومن المقرر أن يعقد الوفد الإسرائيلي اجتماعات مع مسؤولين كبار في الإنتربول، لطرح قضية مذكرات الاعتقال الدولية الصادرة بحق جنود إسرائيليين ومسؤولين آخرين.

وكانت تقارير إعلامية إسرائيلية قد أفادت مساء السبت بأن بن غفير حاول منع سفر المفوض العام إلى المؤتمر، ووجّه رسالة إلى الإنتربول أكد فيها أن ليفي يشارك من دون موافقة المستوى السياسي، وبالتالي لا يمثل إسرائيل في المؤتمر.

وقال بن غفير في رسالته إنه وافق على مشاركة الوفد المهني التابع للشرطة، لكنه لم يمنح موافقته على مشاركة المفوض العام شخصياً، مشيراً إلى أن القواعد الناظمة للإنتربول تشترط موافقة الوزير المختص على تعيين واعتماد الوفد الوطني الرسمي.

وأضاف أنه يريد إبلاغ المنظمة رسمياً بأن مشاركة ليفي تتم من دون موافقة المستوى السياسي في إسرائيل، وأنه لا يمثل الدولة في المؤتمر.

وفي وقت لاحق، أعلنت الشرطة أن ليفي سيغادر إلى هونغ كونغ كما هو مخطط. وردّ بن غفير ببيان انتقد فيه القرار، قائلاً إن السفر لم يحظَ بموافقته، كما أشار إلى أن اجتماعاً مهماً للكابينيت كان مقرراً في اليوم التالي ويتطلب حضور المفوض العام.

وأضاف الوزير أنه أوضح لليفي في مناسبات عدة أن الوضع الأمني في إسرائيل وتصاعد الجريمة في المجتمع العربي يستوجبان بقاءه في البلاد.