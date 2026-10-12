قُتل شخص وأُصيب 19 آخرون، اليوم الاثنين، جراء انفجار مخلفات ذخيرة في منطقة راميم ريدج بالجليل الأعلى شمالي إسرائيل، خلال رحلة مدرسية شارك فيها طلاب ومعلمون من مدرسة «أورت معالوت» الدينية، بحسب التقارير الأولية، فيما يتم التحقيق إن عثر أحد الطلاب على ذخيرة غير متفجرة أدت الى وقوع الحادث.

وأفادت المعلومات الأولية بأن ثلاثة من المصابين في حالة خطيرة، فيما أُصيب أربعة آخرون بجروح متوسطة، بينما تتفاوت درجات إصابة بقية المصابين. ووصلت إلى موقع الانفجار قوات من الجيش الإسرائيلي والشرطة وفرق الإنقاذ والإسعاف، للعمل على تقديم العلاج للمصابين وإخلائهم إلى المستشفيات.

وأعلنت خدمة الإسعاف الإسرائيلية "نجمة داود الحمراء" إرسال قوات كبيرة إلى المكان، شملت سيارات إسعاف ووحدات للعناية المركزة ومروحية إسعاف. وبدأت الطواقم الطبية تقديم العلاج للمصابين في موقع الحادث، بالتزامن مع جهود إجلائهم.

هذا ويحقق الشرطة الإسرائيلية في احتمال أن يكون أحد الطلاب المشاركين في الرحلة المدرسية قد عثر على ذخيرة غير منفجرة ووضعها داخل حقيبته، قبل أن تنفجر بينما كان يقف إلى جانب زملائه خلال المسار.

وبالتوازي، يفحص الجيش الإسرائيلي ما إذا كانت الرحلة قد حصلت على التصاريح اللازمة للمرور في المنطقة التي وقع فيها الانفجار، وما إذا كانت الموافقة قد صدرت عبر القنوات الرسمية المعتمدة.

كما يحقق الجيش في مصدر الذخيرة التي انفجرت، وما إذا كانت من مخلفات أسلحة تركتها وحدات عسكرية إسرائيلية في المكان، أم أنها ذخيرة تابعة لحزب الله أُطلقت في وقت سابق ولم تنفجر.

ولا تزال هذه الاحتمالات قيد الفحص، في انتظار نتائج التحقيقات التي ستحدد ملابسات الحادث والمسؤوليات المتعلقة به

من جهته، أفاد مكتب رئيس الحكومة الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بأنه تلقى تحديثًا بشأن الحادث، وأجرى اتصالات مع المدير العام لنجمة داود الحمراء إيلي بين، ووزير التعليم يوآف كيش، والسكرتير العسكري لرئيس الحكومة.

وذكر المكتب أن نتنياهو طلب تسريع نقل المصابين إلى المستشفيات، مشيرًا إلى أنه يتابع تطورات الحادث والتقييمات المتعلقة به.

بدورها، وصفت وزارة التعليم الإسرائيلية الحادث بأنه بالغ الخطورة، وأكدت أنها تعمل بالتنسيق مع الجهات الأمنية والمهنية لتقديم الدعم للطلاب والمعلمين وعائلاتهم.

ودعت الوزارة إلى عدم تداول معلومات غير مؤكدة بشأن الحادث، في وقت تواصل فيه الجهات المختصة التعامل مع تداعيات الانفجار والتحقق من ملابساته.