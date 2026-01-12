"نحن مقبلون على يوم شديد التطرف في إسرائيل": تحذير غير عادي من العاصفة القادمة

حذر الدكتور عمير غفعاتي ، مدير دائرة الأرصاد الجوية، اليوم (الاثنين) في لجنة الداخلية وحماية البيئة في الكنيست الإسرائيلي من العاصفة التي ستبدأ في الساعات القريبة: "نحن متجهون إلى يوم شديد التطرف. قللوا من الأنشطة في الخارج". قد تحدث اضطرابات في الرحلات الجوية وهناك توقعات لتساقط الثلوج غداً في هضبة الجولان.

مدير خدمة الأرصاد الجوية حذر من أنه من المتوقع طقس شديد - مع كمية أمطار كبيرة ورياح قوية. "ليس هذا هو الطقس المعتاد لفصل الشتاء في دولة إسرائيل. أصدرنا تحذيرات حمراء".