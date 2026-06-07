كشفت مصادر أمنية إسرائيلية أن المشتبه به الذي قُتل خلال هجوم إطلاق النار في كوخاف يائير هو عمر ياسين من سكان مدينة الطيبة، ومعروف لدى أجهزة الشرطة بسبب تورطه في قضايا جنائية سابقة، وبعد الهجوم شن الشاباك والشرطة حملة أمنية واسعة في الطيبة وفرضوا طوقاً على قرى بالمنطقة

وبحسب المعلومات الأولية، فإن المهاجم كان ضالعاً في عدد من الحوادث الجنائية، من بينها وقائع إطلاق نار سُجلت بحقه خلال السنوات الماضية، كما أشارت التقارير إلى ارتباطه بحادثة إطلاق نار وقعت قبل يومين من الهجوم الأخير.

ووفق المعلومات الأولية، استخدم المنفذ مركبة مسروقة أثناء تنفيذ الهجوم الذي وقع في عدة مواقع بالمنطقة، ما دفع قوات كبيرة من الشرطة والشاباك إلى إطلاق عملية تمشيط وملاحقة واسعة النطاق.

هذا وقُتل إسرائيلي وأصيب خمسة آخرون، بينهم مصابان بحالة خطيرة، في هجوم إطلاق نار وقع في منطقة الشارون وسط إسرائيل، وفق ما أعلنته فرق الإسعاف والشرطة الإسرائيلية.

وبحسب المعلومات المتوفرة، بدأ الهجوم عند محطة وقود قرب بلدة كوخاف يائير، قبل أن تمتد الحوادث إلى عدة مواقع مجاورة في منطقتي تسور يتسحاق وتسور ناتان، ما دفع قوات أمن كبيرة إلى الانتشار في المنطقة وإطلاق عمليات تمشيط واسعة.

وأفادت نجمة داوود الإسرائيلية بأن أحد المصابين فارق الحياة متأثراً بجروحه في موقع الحادث، فيما تم نقل خمسة مصابين آخرين إلى المستشفيات لتلقي العلاج، بينهم اثنان في حالة خطيرة وثلاثة في حالة متوسطة.

وقالت الشرطة إن أحد المشتبه بهم تم تحييده في المكان، بينما يواصل عناصر الأمن ملاحقة مشتبه به آخر يُعتقد أنه فرّ من المنطقة على متن سيارة رمادية من طراز تويوتا.

وفي أعقاب الحادث، فُعّلت تحذيرات أمنية في بلدة تسور يتسحاق خشية وقوع عملية تسلل مسلحين، فيما طُلب من السكان البقاء داخل منازلهم إلى حين انتهاء عمليات التمشيط.

وتواصل الأجهزة الأمنية التحقيق في ملابسات الهجوم وجمع الأدلة من المواقع المختلفة، في وقت تشهد فيه المنطقة استنفاراً أمنياً واسعاً.