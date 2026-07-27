شكلت حركة حماس مؤخرا لجنة خاصة من قيادات ميدانية في كتائب القسام الجناح العسكري للحركة، لحصر مفقوداتها من السلاح خلال الحرب والذي يعتقد أن جزء منه بقي مع عناصر من فصائل فلسطينية وأفراد عشائر وغيرهم فيما فقد بعضه نتيجة عثور الجيش الإسرائيلي عليه، وجزء آخر يبدو بقي تحت أنقاض المنازل المدمرة.

مصادر فلسطينية مطلعة كشفت لـ i24news أن اللجنة كان مسؤول عنها أدهم نسمان أحد القادة الميدانيين البارزين في لواء غزة التابع للقسام والذي اغتيل في غارة إسرائيلية قبل أسبوعين في هجوم جوي استهدفه في شقة سكنية لعائلته.

المصادر بينت أن المهمة أوكلت لقيادي آخر في الأيام الأخيرة والذي التقى مسؤولين في أجنحة عسكرية مسلحة بقطاع غزة بهدف فحص الأسلحة التي لديها لمعرفة ما يعود للقسام، لإعادته للتنظيم، بينما أكدت تلك الأجنحة أن لديها أسلحة موجودة أيضا لدى عناصر من حماس والقسام وبعضها استولى عليها عناصر من جهاز الاستخبارات العسكرية في القسام من بعض الأماكن خلال الحرب.

المصادر تشير إلى أن غالبية الأسلحة هي خفيفة من طرز كلاشنكوف وإم 16 وغيرها من الأسلحة البسيطة مثل بنادق القنص، إلى جانب قذائف مضادة للدروع وعبوات ناسفة.

المصادر كشفت أن حماس اتخذت قرارا بشراء أسلحة موجودة لدى بعض العوائل والعشائر وتجار أسلحة وأشخاص ممن لديهم أسلحة في محاولة منها لحصر ما لديها من سلاح.

المصادر لفتت إلى أن حماس شكلت أيضا لجنة مؤخرا لنقل موظفين حكوميين في حكومتها بغزة يخدمون أيضا في مناصب ميدانية وأمنية بكتائب القسام وبدأت بإنهاء عملهم الحكومي ونقلهم للكتائب على أن يتلقوا رواتبهم من القسام بهدف تولي مناصب قيادية ميدانية وسد شواغر بدلا من قيادات اغتالهم إسرائيل مؤخرا.

وفقدت حماس وجناحها العسكري آلاف المقاتلين في الحرب الإسرائيلية على القطاع، وتظهر مقاطع فيديو تبثها يوميا عبر صفحاتها في شبكات التواصل الاجتماعي، لعشرات المقاتلين من كبار قادتها الميدانيين ومن مختلف الصفوف والمستويات، ممن فقدوا حياتهم خلال الحرب وما بعد فترة اتفاق وقف إطلاق النار في أكتوبر الماضي.

مصادر من غزة قالت إن هناك تركيز واضح على اغتيال قيادات عسكرية وأمنية من القسام وفصائل أخرى، وأن الجيش الإسرائيلي يعتمد في غارته على مدار أيام مقاتلين ينشطون في تخصص معين واحد مثل وحدة التصنيع العسكري، وفي أيام أخرى يستهدف مقاتلين في مجال آخر مثل الوحدة الصاروخية، أو من عملوا على اختطاف إسرائيليين والاحتفاظ بهم.