غادر المعارض السوري السابق لنظام بشار الأسد، محمد مأمون الحمصي، الأراضي السورية، محذرًا من تنامي الدور التركي في سوريا وما وصفه بـ"الهيمنة التركية" على البلاد.

وقال الحمصي إن التطورات الأخيرة تثير تساؤلات بشأن مستقبل السيادة السورية، محذرًا من أن النفوذ التركي لم يعد، وفق تقديره، مجرد تدخل مؤقت، وإنما يتجه نحو ترسيخ حضور سياسي واقتصادي طويل الأمد داخل سوريا.

وأضاف أن استمرار هذا المسار قد يؤدي إلى زيادة ارتباط القرار السوري بأنقرة، داعيًا القوى السورية إلى التعامل بحذر مع تنامي الدور التركي والعمل على حماية السيادة الوطنية.

تصريحات الحمصي:

وتأتي تصريحات الحمصي في ظل استمرار الحضور والنفوذ التركي في الملف السوري، سياسيًا وأمنيًا واقتصاديًا، وسط نقاش متواصل بشأن طبيعة الدور الذي تسعى أنقرة إلى تكريسه في سوريا خلال المرحلة المقبلة.

وحذر المعارض السوري من أن القبول بنفوذ الأمر الواقع قد يجعل التراجع عنه أكثر صعوبة مستقبلًا، داعيًا إلى وضع مسألة السيادة السورية والحفاظ على وحدة الأراضي في صدارة الأولويات.