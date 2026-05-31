وزير إسرائيلي يكشف أجواء دراماتيكية داخل الكبينت قبل الهجوم على إيران

كشف وزير النقب والجليل اسحق فاسرلاوف عن تفاصيل من داخل جلسة الكبينت التي سبقت الهجوم الإسرائيلي على إيران، واصفاً الأجواء بأنها كانت هادئة في البداية وكأنها اجتماع اعتيادي، قبل أن تنقلب بشكل مفاجئ عند طرح ملف إيران بشكل مباشر.

وقال فاسرلاوف إن الوزراء لم يكونوا على علم مسبق بطبيعة القرار، حيث تم إبلاغهم في البداية أن النقاش يتعلق بملف آخر، لكن سرعان ما تبين أن الحديث يدور حول عملية عسكرية واسعة ضد إيران. وأضاف أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو أعلن خلال الجلسة موعد بدء الضربة الجوية، وهو ما خلق حالة من الصدمة والارتباك داخل القاعة.

وأشار إلى أن تقديرات عسكرية قُدمت خلال الاجتماع حذّرت من سيناريوهات صعبة، بينها احتمال سقوط مئات القتلى في حال الرد الإيراني المباشر، ما جعل لحظة اتخاذ القرار "ثقيلة وغير مسبوقة" على حد تعبيره. كما لفت إلى أن أحد كبار الضباط تحدث عن خطورة الموقف إلى درجة غير معتادة، ما زاد من حدة التوتر داخل الغرفة المغلقة.

وختم فاسرلاوف حديثه بالإشارة إلى أن بعض اللحظات داخل الاجتماع كانت "لا يمكن الإفصاح عنها حالياً"، مؤكداً أن ما جرى سيُروى لاحقاً بتفاصيل أكبر، واصفاً قرار تنفيذ الهجوم بأنه من أكثر القرارات حساسية في تاريخ إسرائيل.