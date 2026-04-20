فيديو مفاجئ: رئيس الأرجنتين خافيير ميلي يغني على المسرح ويشعل مواقع التواصل

أجريت البروفة النهائية لحفل إضاءة الشعلة مساء الأحدعلى جبل هرتزل في القدس. سيتم تصوير هذا الحدث الاحتفالي تحسبًا لتعذر إقامة الحفل كاملًا لأسباب أمنية. ومن بين المشاركين في البروفة الرئيس الأرجنتيني خافيير ميلي، الذي كان من المفترض أن يُشعل الشعلة. لكن، ولدهشة الحضور، أمسك بالميكروفون وبدأ بالغناء.

وكما هو معروف، من المتوقع أن يشارك في مراسم إشعال المشاعل عشية يوم الاستقلال الـ78، بين أمور أخرى، العسكريون من جميع الأقسام والقيادات في الجيش الإسرائيلي.