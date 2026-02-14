استعدادا لرمضان: الشرطة الإسرائيلية تشتري أنظمة لإطلاق الغاز من طائرات مسيّرة

صادقت لجنة المناقصات في الشرطة الإسرائيلية على شراء ثلاث منظومات لإطلاق كبسولات غاز مسيل للدموع من طائرات مسيّرة، بقيمة إجمالية تبلغ 150 ألف شيكل، وذلك بإعفاء من مناقصة باعتبار الشركة المورّدة "مزودًا وحيدًا"، في إطار الاستعدادات لشهر رمضان.

وبحسب الوثائق، استكمل "الحرس الوطني" مؤخرًا إجراءات اقتناء منظومات من طراز "بيضة المفاجأة"، تُركّب على طائرات مسيّرة من نوع "ماتريس"، وتُستخدم لإلقاء كبسولات الغاز من الجو بهدف تفريق المظاهرات. وتشير المعطيات إلى أن بحوزة الشرطة حاليًا 19 منظومة فعّالة من هذا النوع.

وُصف الشراء في مستندات التعاقد بأنه "حاجة ملحّة" ضمن الاستعدادات العملياتية للأحداث المتوقعة خلال الشهر المقبل. وأكدت الشرطة أن المنظومة تستوفي المتطلبات المهنية، وأنه سبق استخدامها في أحداث سابقة.

وتم التعاقد مع شركة "سبيكترِس"، التي عُرّفت كمزوّد وحيد داخل إسرائيل لهذه المنظومات، والمصادق عليها من قبل سلطة الطيران المدني. ووفق التقييم المهني المرفق، فإن المنظومة معروفة للشرطة، وتتضمن برنامج تدريب مخصصًا.