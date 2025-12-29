إصابة خطيرة لمسن إسرائيلي بعد سقوط شرفة منزل عليه: العاصفة "كورنارو" تبلغ ذروتها

وصلت العاصفة "كورنارو" إلى إسرائيل يوم السبت، وفي بدايتها سُجِلت بشكل رئيسي أمطار محلية في عدة مناطق. اليوم تصل المنظومة إلى ذروتها - مع رياح قوية بسرعة 90-100 كم/ساعة، وعشرات المليمترات من الأمطار في جميع أنحاء البلاد، وبَرَد كثيف غطى الشمال.

وقع حادث استثنائي في جنوب مدينة تل أبيب، بعد أن أصيب أحد المشاة الذي نزل من الحافلة بسقوط شرفة عليه. الرجل، يبلغ من العمر نحو 70 عامًا، أُصيب بجروح خطيرة ونُقل لتلقي العلاج الطبي مع إصابة في الرأس.

27A

ووفقا لمسعفين إسرائيليين: "كان الرجل يرقد على الرصيف بالقرب من المبنى وهو في وعي مشوش وحوله ألواح انهارت، وكان يعاني من إصابة متعددة الأجهزة. قدمنا له العلاج الطبي وتم نقله بسيارة علاج مكثف تابعة لنجمة داوود الحمراء إلى المستشفى وحالته توصف بالخطيرة".

أفاد متحدث باسم نجمة داوود الحمراء أن طواقم الإنقاذ تم استدعاؤها للمساعدة في عمليات إنقاذ بسبب فيضانات في الطرق والمنازل في عدد من البلدات في جميع أنحاء البلاد، منها القدس، تل أبيب، حيفا، أشدود، رامات غان، بيتار عيليت، الطيرة، مبسيرت تسيون، بيسان وأبو غوش.

في هرتسليا، قدم مسعفو نجمة داوود الحمراء العلاج لسائق سيارة خاصة، بعد أن سقط شجرة على سيارته أثناء قيادته في شارع الاستقلال بالمدينة. تم علاج السائق في المكان ولم تكن هناك حاجة لنقله إلى المستشفى.

في القدس، فرق الإطفاء والإنقاذ في طريقها إلى مدرسة للتعليم الخاص بعد تلقي بلاغ عن وجود فيضان كبير في المبنى. كما تم الإبلاغ عن انهيار أشجار وفيضانات في عدة مواقع بالمدينة. في ساعات الصباح، قامت فرقة إطفاء وإنقاذ بإنقاذ سيارة علقت في مجرى مياه بالقرب من شارع 65 قرب مجيدو.

27A

في كرمئيل والمناطق المجاورة تم الإبلاغ في ساعات الصباح عن زخات بَرَد كبيرة وثقيلة، والتي تراكمت حتى بِطبقة رقيقة على الأرض. في عكا سقط عدد من الأشجار، وحتى بعض المباني المصنوعة من الصفيح اقتُلعت من مكانها بسبب الرياح القوية.

27A

أفادت شركة نتيفي يسرائيل أن في الجنوب والوسط تم إغلاق عدة طرق أمام حركة المرور بسبب الفيضانات، منها شارع 234 عند جسر تسئليم، ، طريق المدخل إلى ناؤور والدوار القريب من البحر الميت، وكذلك شارع 4 باتجاه الجنوب في منطقة مفرق حولون. كما سُجلت اختناقات مرورية كبيرة في المحاور الرئيسية في الشمال والوسط. في بني براك حدث خلل في إشارات المرور في محور جابوتينسكي الرئيسي، أيضًا بسبب الأمطار، مما تسبب بازدحام مروري شديد في المكان.

وفقًا لدائرة الأرصاد الجوية، من المتوقع أن تبقى الأمطار معنا حتى الغد. يوم الأربعاء يتوقع حدوث انقطاع طفيف في الأمطار في معظم أنحاء البلاد. في الشمال لا يزال متوقعًا سقوط أمطار محلية خفيفة، وعلى السهل الساحلي ستستمر الرياح القوية في الهبوب.