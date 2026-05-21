انتشر على نطاق واسع عبر مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو قصير للرئيس التركي رجب طيب اردوغان، يظهر فيه رداً عفوياً على سؤال حول خططه لقضاء عيد الأضحى.

وخلال لقاء مع صحفي، سُئل أردوغان: “هل ستقضي العيد في إسطنبول؟”، ليجيب مبتسماً بأنه لا يعلم بعد، مضيفاً أنه “ينتظر رأي زوجته” قبل اتخاذ القرار، في رد لاقى تفاعلاً واسعاً بين المستخدمين.

وأثار المقطع موجة تعليقات على منصات التواصل، حيث اعتبره البعض إظهاراً للجانب الإنساني والعائلي من شخصية الرئيس التركي، فيما تداول آخرون تعليقات ساخرة وطريفة حول الموقف.

وتولت زوجة أردوغان، أمينة أردوغان، أدواراً اجتماعية وإنسانية بارزة خلال السنوات الأخيرة، وتُعد من الشخصيات العامة النشطة في تركيا.