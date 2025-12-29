بن غفير يعلن: كريات شمونة ستتحول لبلدة يحق لسكانها حمل السلاح

أعلن وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير اليوم (الاثنين) خلال زيارته لكريات شمونة أنه سيبدأ بعمل طاقم مهني من أجل تحويل المدينة لمؤهلة لحمل السلاح.

خلال الزيارة قال بن غفير إن وزارة النقب والجليل استثمرت 280 مليون شيكل "في كل أنواع الأنشطة والمشاريع، وازدهار ونمو. أنا أعلم كم هذا المكان مهم لكم جميعاً هنا". في اجتماع لاحق، مع أعضاء كتلة "عوتسما يهوديت" ورئيس البلدية أبيحي شترن، قال إن جعل المدينة مؤهلة للحصول على السلاح "سيسمح لمن بقي هنا بالدفاع عن نفسه".

أشار الوزير للأمن القومي إلى أن ذلك سيتم "بالتوازي مع القوة الكبيرة من الشرطة التي يُلاحظ أنها تم استثمارها هنا ومع الوحدات الخاصة". وأضاف: "أنا جنديكم فيما يخص قرار حكومة مخصص لكريات شمونة، أنا أريد أن يحدث ذلك ونحن جميعًا نريد أن يحدث ذلك. في هذا الموضوع - لديك ستة أصوات منا بشكل كامل".