الجزائر تقطع علاقاتها الدبلوماسية مع الإمارات

أعلنت الجزائر، اليوم الخميس، قطع علاقاتها الدبلوماسية مع الإمارات العربية المتحدة، بعد أشهر من التوتر السياسي بين البلدين، قائلة إن جميع الجهود للحفاظ على العلاقات الثنائية قد استُنفدت.

وقالت وزارة الخارجية الجزائرية إن أبوظبي واصلت، رغم التحذيرات، ما وصفته بـ«التصرفات الاستفزازية أو العدائية»، معتبرة أن التطورات تجاوزت ما يمكن تحمله في العلاقات بين دولتين ذات سيادة. واستُدعي السفير الإماراتي إلى وزارة الخارجية وأُبلغ رسميًا بالقرار، مع منحه مهلة 48 ساعة لمغادرة البلاد.

خلافات تتجاوز العلاقات الثنائية

تصاعد الخلاف خلال الأشهر الماضية على خلفية تباين مواقف البلدين في ملفات شمال أفريقيا ومنطقة الساحل. وكانت الجزائر قد اتهمت الإمارات بالتدخل في شؤونها ودعم أطراف إقليمية، فيما ترتبط أبوظبي بعلاقات وثيقة مع المغرب، وهو ما يشكل نقطة خلاف أساسية في ظل النزاع المستمر حول الصحراء الغربية.

كما تتباين مواقف البلدين بشأن ليبيا ومالي والسودان، فيما تمثل العلاقات المتنامية بين الإمارات وإسرائيل مصدر توتر إضافي في الخطاب الجزائري. وكانت الجزائر قد اتخذت في فبراير الماضي خطوات لإلغاء اتفاقية خدمات النقل الجوي مع الإمارات، في مؤشر على تدهور العلاقات.

قطيعة بعد مسار طويل من التوتر

ويأتي قطع العلاقات بعد سلسلة من الاتهامات والتحذيرات المتبادلة، في وقت تتنافس فيه الجزائر وأبوظبي على النفوذ في عدد من الملفات الإقليمية. وتقول الجزائر إن قرارها جاء بعد استنفاد القنوات الدبلوماسية، بينما لم يصدر عن الإمارات حتى الآن موقف رسمي بشأن القطيعة.