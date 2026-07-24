بعد هجوم حفات جلعاد.. الجيش الإسرائيلي يستعد لعملية واسعة في نابلس

يستعد الجيش الإسرائيلي لتنفيذ عملية أمنية مركزة في مدينة نابلس، بالتعاون مع جهاز الأمن العام (الشاباك) وقوات حرس الحدود، وذلك في أعقاب الهجوم الذي وقع صباح الجمعة قرب مستوطنة حفات جلعاد وأسفر عن مقتل الإسرائيلي بنياهو ملت.

وبحسب مصادر إسرائيلية، دفع الجيش بكتيبتين إضافيتين إلى منطقة شمال الضفة الغربية، في إطار تعزيز الانتشار العسكري ومنع اندلاع أعمال عنف متبادلة عقب الهجوم.

وتشير التقديرات الأولية للجيش إلى أن منفذي الهجوم استغلوا تطورات ميدانية عفوية، بعدما تمكن أحدهم من الاستيلاء على سلاح أحد أفراد فريق الحماية المحلي، من دون وجود مؤشرات على أن العملية كانت مخططة مسبقًا.

وذكرت السلطات الإسرائيلية أن المجموعة التي تعرضت للهجوم كانت تتجول قرب بلدة تل في مناطق مصنفة (A) و(B) دون الحصول على تنسيق أو موافقة مسبقة من الجيش، قبل أن تندلع مواجهات مع عشرات الفلسطينيين.

وخلال الاشتباكات، استولى أحد المهاجمين على سلاح بنياهو ملت وأطلق النار، قبل أن يقتله ضابط من الجيش الإسرائيلي، وفق الرواية العسكرية، التي أكدت أن سرعة وصول القوات حالت دون وقوع خسائر أكبر.

وفي موازاة ذلك، أفادت وسائل إعلام فلسطينية باندلاع مواجهات في عدة مناطق بالضفة الغربية، مشيرة إلى إصابة خمسة فلسطينيين برصاص مستوطنين قرب قرية فرعتا، في ظل استمرار حالة التوتر الأمني عقب الهجوم.