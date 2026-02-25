وحدة عملياتية و245 شرطيًا: الخطة لمكافحة الجريمة في المجتمع العربي بإسرائيل

قدّم المفتش ماعوز بن شيفو، الذي عُيّن قبل نحو شهرين رئيسًا لوحدة مكافحة الجريمة في المجتمع العربي، خطته التي وضعها للمفوض في الأيام الأخيرة. ويطالب بن شيفو بإنشاء وحدة عملياتية تابعة له، تضم 245 ضابط شرطة، على غرار الوحدات المركزية في مديريات الشرطة.

وتشمل خطة بن شيفو تعيين ضابطين برتبة نائب مفتش، أحدهما رئيسًا للأركان، والآخر قائدًا لوحدة مكافحة الجريمة التي تتألف من 215 محققًا وضابطًا.

بالإضافة إلى الوحدة التنفيذية، ستشمل الخطة قسم أبحاث برئاسة ضابط برتبة مقدم، وسيضم هذا القسم ثمانية شرطيين وضباط. كما أن بن شافو يطلب سائق مساعد وأفراد مكتب.

المفتش العام للشرطة طلب من الضابط بن شابو إجراء تعديلات على الخطة، إذ بحسب مصدر مطلع على التفاصيل، فإن احتمال أن تنجح الشرطة في تحويل هذا العدد الكبير من الوظائف للوحدة الجديدة غير واقعي.