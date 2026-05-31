لاجئ أوكراني يُعتقل في إسرائيل بشبهة "الارتباط بأعداء إسرائيل" ثم يُفرج عنه

كشفت صحيفة "هآرتس" العبرية عن قضية أثارت تساؤلات قانونية في إسرائيل، بعدما احتجزت السلطات لاجئًا أوكرانيًا لمدة تقارب شهرًا بشبهة "الارتباط بأعداء إسرائيل"، قبل أن تتراجع لاحقًا عن قرار ترحيله وتفرج عنه من دون توجيه أي اتهام رسمي.

وبحسب الصحيفة، فإن نيكولاي، وهو شاب أوكراني يبلغ من العمر (23 عامًا)، اعتُقل في 29 أبريل/نيسان أثناء عمله داخل مطعم في تل أبيب، بعدما طلبت منه الشرطة مرافقتها بدعوى أنها تريد توجيه "بعض الأسئلة" له.

وخلال ساعات من اعتقاله، أُلغيت تأشيرة إقامته ونُقل إلى مركز احتجاز تابع لسلطة السكان والهجرة، ثم إلى سجن "جفعون"، حيث أُبلغ لاحقًا بأن الاشتباه الموجّه إليه يتعلق بوجود صلة محتملة مع "أعداء إسرائيل"، من دون أن تُعرض عليه أدلة أو يُخضع لتحقيق رسمي، بحسب التقرير.

وأضافت الصحيفة أن نيكولاي بقي قيد الاحتجاز قرابة شهر، فيما قدّم محاموه التماسات قضائية ضد قرار احتجازه وترحيله، إلى أن أبلغت الدولة المحكمة في وقت لاحق بأنها لم تعد تتمسك بإبعاده من إسرائيل، وطلبت إنهاء الإجراءات بحقه.

وفي أعقاب ذلك، قال القاضي العربي في المحكمة العليا الإسرائيلية خالد كبوب إن طريقة تعامل السلطات مع الملف "تثير تساؤلات"، وطالب بتقديم توضيحات رسمية بشأن الإجراءات التي اتُّخذت في القضية. من جهتها، علّقت سلطة السكان والهجرة الإسرائيلية التابعة لوزارة الداخلية، أن المعلومات التي وردت بشأنه استدعت الفحص، لكن بعد التحقق تبيّن عدم وجود أساس يبرر استمرار احتجازه، ولذلك تقرر إطلاق سراحه.