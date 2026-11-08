هرتسوغ يكلّف آيزنكوت رسمياً بتشكيل الحكومة الإسرائيلية

كلّف الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ، اليوم الأحد، رسمياً رئيس حزب «يشار» غادي آيزنكوت بتشكيل الحكومة الإسرائيلية الجديدة، في خطوة تمهّد لبدء مفاوضات ائتلافية معقدة، عقب الانتخابات البرلمانية التي لم تمنح أي معسكر أغلبية واضحة في الكنيست.

وجاء التكليف بعد مشاورات أجراها هرتسوغ مع ممثلي الكتل البرلمانية، حصل خلالها آيزنكوت على توصيات 67 عضواً في الكنيست، مقابل 46 عضواً أوصوا بتكليف رئيس الحكومة المنتهية ولايته بنيامين نتنياهو، فيما امتنعت كتلة تضم سبعة أعضاء عن ترشيح أي من المرشحين.

وسيكون أمام آيزنكوت 28 يوماً لتشكيل الحكومة والحصول على ثقة الكنيست، مع إمكانية تمديد المهلة 14 يوماً إضافياً بقرار من الرئيس. غير أن تكليفه لا يضمن نجاحه في تشكيل ائتلاف، في ظل استمرار الخلافات بين أحزاب معسكره بشأن طبيعة الحكومة المقبلة وحدود التعاون مع القائمتين العربيتين.

وتبرز أمام آيزنكوت خيارات ائتلافية صعبة، تشمل تشكيل حكومة تستند إلى أحزاب معسكره مع دعم خارجي من القوائم العربية، أو التوصل إلى تفاهمات أوسع مع أحزاب أخرى، بما فيها إمكانية تشكيل حكومة وحدة وطنية. وفي المقابل، يواصل نتنياهو الدفع باتجاه حكومة وحدة، محذراً من تشكيل حكومة تعتمد على دعم الأحزاب العربية.

ويأتي التكليف في أعقاب انتخابات 27 أكتوبر، التي أفضت إلى توازن سياسي معقد، إذ حصل معسكر نتنياهو على 53 مقعداً، مقابل 48 مقعداً لمعسكر آيزنكوت، فيما حصدت القائمتان العربيتان 19 مقعداً، لتبقى القدرة على تأمين أغلبية برلمانية رهناً بمفاوضات وتفاهمات بين الكتل.