أعلنت وزارة الدفاع التركية، اليوم، أن سلاح الجو نفذ طلعة تدريبية واسعة جنوب قبرص وفي المجال الجوي الدولي للبحر المتوسط، بمشاركة مقاتلات وطائرات دعم أقلعت من عدة قواعد جوية في أنحاء تركيا، في خطوة قدمتها أنقرة على أنها استعراض للقدرات العملياتية وحماية للمصالح التركية في المنطقة.

وقالت الوزارة في بيان إن "الأجنحة الفولاذية في سماء البحر المتوسط" شاركت في النشاط الجوي، موضحة أن التدريب يهدف إلى "حماية حقوق ومصالح بلادنا في البحر المتوسط، وتطوير قدراتنا العملياتية والحفاظ على أعلى مستوى من الجاهزية لوحداتنا". وأكدت أن المهمة التدريبية انتهت بنجاح.

وبحسب تقارير في وسائل إعلام تركية، شاركت في الطلعة مقاتلات من طراز إف-16، وطائرة للإنذار المبكر والتحكم الجوي من طراز E-7T، إلى جانب طائرة للتزود بالوقود في الجو من طراز KC-135R.

وحلقت المقاتلات وهي مسلحة بصواريخ جو-جو، فيما وفرت طائرة الإنذار المبكر صورة جوية شاملة وقدرات قيادة وتحكم للقوات المشاركة، بينما أتاحت طائرة التزود بالوقود تمديد مدة المهمة. ويهدف هذا التكامل إلى تدريب القوات على تنفيذ عمليات جوية منسقة لفترات طويلة وعلى مسافات بعيدة عن قواعدها.

وتأتي هذه الطلعة بالتزامن مع المناورة البحرية والجوية التركية الكبرى "ذئب البحر 1 - 2026" (Denizkurdu-I 2026)، التي انطلقت في نهاية الأسبوع ومن المقرر أن تستمر حتى 25 سبتمبر/أيلول. ووفق وزارة الدفاع التركية، تشارك في المناورة نحو 100 قطعة بحرية و50 طائرة وحوالي 14 ألف عسكري.

وتجري المناورة في وقت واحد في البحر الأسود وبحر مرمرة وبحر إيجه وشرق البحر المتوسط، بمشاركة وحدات من القوات البحرية والجوية والبرية وخفر السواحل. وتشمل التدريبات رفع الجاهزية العملياتية، والتدريب على إطلاق النار الحي، وتمارين للتعاون بين مختلف أفرع القوات المسلحة.

ومن المقرر في 24 سبتمبر/أيلول تنظيم يوم خاص للمراقبين على متن حاملة الطائرات المسيّرة والمروحيات التركية TCG Anadolu في شرق البحر المتوسط.

ويأتي النشاط التركي أيضًا بعد اختتام المناورة متعددة الجنسيات "ميدوسا 15"، التي شاركت فيها اليونان ومصر وفرنسا وإيطاليا وقبرص، وأُجريت في المنطقة الواقعة جنوب شرق جزيرة كريت وجنوب جزيرة كارباثوس. وانطلقت المناورة في 10 سبتمبر/أيلول وشملت سفنًا حربية ومقاتلات وطائرات مسيّرة وقوات كوماندوز.

ورغم عدم الإعلان عن أي رابط رسمي بين المناورتين، فإن تزامنهما يعكس تصاعد النشاط العسكري وتكثيف الحضور الجوي والبحري في شرق البحر المتوسط.

وفي اليونان وقبرص، وُصفت الطلعة التركية جنوب قبرص بأنها استعراض للقوة وتحدٍّ في المنطقة، بينما شددت أنقرة على أن الطلعة نُفذت في مجال جوي دولي وأن هدفها كان التدريب ورفع مستوى الجاهزية والحفاظ على القدرات العملياتية. وأرفقت وزارة الدفاع التركية بيانها بمقطع فيديو يوثق تحليق الطائرات المشاركة في المهمة.