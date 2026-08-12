عودةٌ تحتَ العصيِّ.. اعتداءاتٌ تطالُ العائلاتِ الكرديةَ في سري كانيه

بعدَ سبعِ سنواتٍ من التهجيرِ، تحوّلتْ عودةُ أكثرَ من أربعمئةِ عائلةٍ كرديةٍ إلى سري كانيه، رأسِ العينِ، إلى مشهدٍ من الخوفِ والغضبِ، إثرَ اعتداءاتٍ نفّذها مسلحونَ وملثمونَ ضدَّ العائدينَ. الحادثةُ فجّرتْ احتجاجاتٍ واسعةً، وأثارتْ اتهاماتٍ بالتقاعسِ الأمنيِّ، وسطَ مطالباتٍ بتحقيقٍ مستقلٍّ وضمانِ عودةٍ آمنةٍ وكريمةٍ.

القافلةُ الأولى بعدَ سبعِ سنواتٍ من التهجير. حولتْ عودة مئاتِ العائلاتِ الكرديةِ إلى مدينةِ سري كانيه، رأس العين، إلى مشهدٍ من الخوفِ والغضب .

أكثرُ من أربعمئةِ عائلةٍ قادمةٍ من مخيمِ واشوكاني ومناطقَ في الحسكة، وصلتْ ضمنَ تفاهماتِ دمشق وقوات سوريا الديمقراطية، لكنَّ الحمايةَ الأمنيةَ توقفت، وفقَ مصادرَ محلية، عندَ مدخلِ المدينة.

وأظهرتْ مقاطعُ مصورةٌ مسلحينَ وملثمين، بعضُهم بملابسَ عسكرية، يهاجمونَ سياراتِ العائدينَ بالعصي، ويحطمونَ زجاجَها، ويوجهونَ شتائمَ وعباراتٍ تحريضيةً ضدَّ عودةِ الأكراد. كما تحدثتْ شهاداتٌ عن إطلاقِ نار، والاعتداءِ على نساءٍ ومسنين، ومحاولاتٍ لطردِ العائلاتِ من منازلِها.

واتهمَ أهالٍ ولجنةُ المهجرين مجموعاتٍ من القاطنينَ الحاليين، ينحدرُ بعضُهم من غويران ودير الزور، بتنفيذِ الهجمات. كما اعتبروا غيابَ التدخلِ الفوري، وتوصيفَ الحادثةِ رسميًا بأنها مجردُ مشاجرة، مؤشرينِ إلى تقاعسِ الأمنِ العام، وشبهةِ تواطئِه معَ المعتدين.

وفجرتِ الاعتداءاتُ احتجاجاتٍ في الحسكة والقامشلي وتل تمر وكوباني، حيثُ أُنزلَ العلمُ السوري، وفُرضَ حظرُ تجوالٍ مؤقت. ولاحقًا، أعلنتِ السلطاتُ توقيفَ متورطين، وتعليقَ قوافلِ العودة، وسطَ مطالباتٍ بتحقيقٍ مستقلٍّ يكشفُ المسؤولين، ويضمنُ عودةً آمنةً وكريمة.

ويبقى النزاعُ على المنازلِ والممتلكاتِ التي شُغلتْ خلالَ سنواتِ التهجير أخطرَ عقبةٍ أمامَ تنفيذِ اتفاقِ العودة، ومنعِ انفجارِ صراعٍ أوسع.