ناقش الكنيست اليوم (الاثنين) طلب النائبة تالي غوتليب الحصول على الحصانة، على الرغم من الوضع الأمني ​​والتصعيد مع إيران. وقبل المناقشة، وجّهت المستشارة القانونية لرئيس الحكومة الإسرائيلية، غالي بهاراف ميارا، رسالة شديدة اللهجة إلى أعضاء لجنة الكنيست ومديرها، حذّرت فيها من عواقب منح الحصانة.

المستشارة القانونية طلبت أيضًا من اللجنة اتخاذ الترتيبات المناسبة لضمان سرية هوية أفراد الأمن الذين سينضمون من أجل عرض الجوانب الأمنية. من رسالتها يتبين أن التحقيق في قضية غوتليب فُتح بعد توجه رسمي من الشاباك، حيث أشاروا إلى أن كشف هوية مقاتليه خلافًا للقانون يشكل مساسًا كبيرًا بأمن الدولة، وخصوصًا في وقت الحرب، وذلك من ثلاثة جوانب رئيسية: خلق خطر على المقاتلين وعائلاتهم، تزويد العدو بأدوات لكشف السر، وتعريض النشاطات العملياتية في البلاد وخارجها للخطر.

بهاراف-ميارا أكدت أنه وفقًا للموقف المهني لجهاز الشاباك، الذي تم تجديد صلاحيته مؤخرًا فقط، فإن التحقيق الجنائي ولائحة الاتهام يتناولان أفعالًا مزعومة أضرت بأمن الدولة. وقالت: "تجاوز الحدود في هذا السياق، وتوفير الحماية على شكل حصانة لمن يكشف هوية مقاتلي إسرائيل، يمكن أن يعرض أمن الدولة والمقاتلين للخطر في المستقبل أيضًا". وكُشف أيضًا في الرسالة أن جوتليب لم تحضر إلى التحقيق.

ومع ذلك، تشير لائحة الاتهام وطلب الحصانة إلى أنها اعترفت في تصريحاتها العلنية بارتكابها الأفعال عن وعي وقصد، بل وحاولت تبريرها. علاوة على ذلك، كررت غوتليب نشر المنشور غير اللائق وامتنعت عن حذفه. ووفقًا للنائب العام، فإن هذا السلوك يزيد من حدة الضرر الذي لحق بالمصالح الأمنية وخطورة البُعد النفسي في أفعالها، ويُظهر أن هذه ليست حالة "تجاوز" عرضي للمنطقة المحظورة، بل جريمة مُدبّرة.

نُذكِّر أنه في 19 مايو، كشفت غوتليب في تغريدة على حسابها في X أن بهاراف-ميارا أبلغتها بأنه سيتم تقديم لائحة اتهام ضدها. السبب - كشف اسم أحد أفراد الشاباك، شريك شيكما برلسر - من قادة الاحتجاج ضد الإصلاح القضائي.

تصفيق حاد لميارا. أعلنت للتو عن تقديم لائحة اتهام ضدي عقب توقيع إسرائيل كاتس على شهادة السرية. كما أوضحت، في نيتي إقناع أعضاء الكنيست بأن كشف شريك برسيلر تم في إطار ومن أجل أداء واجبي. كما هو معروف، لا يتم إخافتي. لم يُرسل إلي بعد لائحة الاتهام، لكنني أثق بميارا أنني سأقرأها قريباً عند أحد أبواقها.