مقتل 4 جنود إسرائيليين وإصابة 6 آخرين في اشتباكات جنوب لبنان

أعلن الجيش الإسرائيلي، صباح الثلاثاء، مقتل أربعة جنود من وحدة الاستطلاع التابعة للواء “ناحال”، خلال اشتباكات مع حزب الله في جنوب لبنان، إضافة إلى إصابة ستة جنود آخرين، أحدهم بجروح خطيرة.

ووفق بيان الجيش، وقعت الاشتباكات مساء الإثنين قرابة الساعة 18:30، عندما رصدت القوة العسكرية خلايا مسلحة في القطاع الغربي من جنوب لبنان، لتندلع مواجهة من مسافة قريبة تخللتها تبادل لإطلاق النار. وأفاد البيان بأن القوات ردّت بإطلاق النار وأصابت عدداً من المسلحين.

وخلال عملية إخلاء المصابين، استهدفت العناصر المسلحة القوة بصاروخ مضاد للدروع، دون تسجيل إصابات إضافية، فيما رد الجيش بإطلاق نيران الدبابات وتنفيذ غارات جوية على مصادر النيران.

وأشار البيان إلى أن عدد قتلى الجيش الإسرائيلي ارتفع إلى عشرة منذ استئناف العمليات البرية في جنوب لبنان، في ظل تصاعد المواجهات على الجبهة الشمالية.

وكان الجيش قد أعلن في وقت سابق مقتل جنود آخرين خلال الأيام الماضية في حوادث منفصلة، بينها هجمات بصواريخ مضادة للدروع واشتباكات مباشرة مع مسلحين، ما يعكس استمرار التوترات الميدانية وتصاعد وتيرة القتال في المنطقة.