هاجم سلاح الجو الإسرائيلي اليوم (الخميس) أهدافًا لقوة رضوان في منطقة بعلبك في عمق لبنان، وشارك في موجة الهجوم أكثر من عشرة طائرات - وأسقطت أكثر من عشرين ذخيرة على ثمانية أهداف، تشمل أكثر من عشرين عنصرًا.

الأهداف التي هاجمها الجيش الإسرائيلي هي معسكرات عسكرية استُخدمت لتخزين وسائل قتالية وتدريب وحدة النخبة لحزب الله. هذه المعسكرات استُخدمت من قبل عناصر قوة الرضوان لإجراء تدريبات استعداداً للطوارئ، ولتخطيط وتنفيذ عمليات ضد الإسرائيليين وجنود إسرائيليين بحسب بيان الجيش الإسرائيلي.

نُفِّذت الهجمات في ظل التوترات في الشرق الأوسط، بسبب التهديد الأمريكي بشن هجوم على إيران. ومؤخرًا قال وزير الخارجية اللبناني إن بلاده تلقت تحذيرات مفادها أن إسرائيل ستشن هجومًا "أكثر تدميرًا" على البنية التحتية المدنية، في حال تدخل حزب الله في الحرب المحتملة.

قبل تصريح وزير الخارجية اللبناني، قال أمين عام حزب الله إن "المنظمة ملتزمة باتخاذ جميع الإجراءات اللازمة" لمواجهة التهديدات التي أطلقها الرئيس ترامب. وأضاف قاسم: "سُئلنا ماذا سيحدث إذا شنت الولايات المتحدة وإسرائيل حربًا ضد إيران. عندما يحين الوقت، سنقرر كيف نتصرف، وهل نتدخل أم لا"، مشيرًا إلى أن "الحرب هذه المرة قد تشعل المنطقة".