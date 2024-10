الجيش الإسرائيلي ضد قناة 14: "تجاوزتم الخطوط الحمراء- تحريض مقصود واهانة"

وجه المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي دانييل هغاري رسالة إلى القناة 14 اليوم (الأربعاء)، فيما يتعلق بالفيديو الذي قال إنه "يحتوي على محتوى تحريضي وتشهيري يلحق الضرر بالجيش الإسرائيلي".

وكتب هغاري: "من غير المعقول أن تسمح قناة إعلامية في دولة إسرائيل بمنصة للتحريض ضد الجنود خلال الحرب"، مضيفا أن "المحتوى الذي تم بثه أمس على القناة 14 يعتبر تجاوزا للخطوط الحمراء. الحديث يدور عن تحريض متعمد وإذلال للجيش الإسرائيلي وقادته أثناء الحرب. للأسف، هذه ليست المرة الأولى التي تتصرف فيها القناة 14 بمثل هذه الطريقة تجاه الجيش الإسرائيلي، ونتوقع إزالة المحتوى ووقف التحريض على الفور".

https://x.com/i/web/status/1848800566371098651