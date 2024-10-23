الجيش الإسرائيلي ضد قناة 14: "تجاوزتم الخطوط الحمراء- تحريض مقصود واهانة"

وجه المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي دانييل هغاري رسالة إلى القناة 14 اليوم (الأربعاء)، فيما يتعلق بالفيديو الذي قال إنه "يحتوي على محتوى تحريضي وتشهيري يلحق الضرر بالجيش الإسرائيلي".

وكتب هغاري: "من غير المعقول أن تسمح قناة إعلامية في دولة إسرائيل بمنصة للتحريض ضد الجنود خلال الحرب"، مضيفا أن "المحتوى الذي تم بثه أمس على القناة 14 يعتبر تجاوزا للخطوط الحمراء. الحديث يدور عن تحريض متعمد وإذلال للجيش الإسرائيلي وقادته أثناء الحرب. للأسف، هذه ليست المرة الأولى التي تتصرف فيها القناة 14 بمثل هذه الطريقة تجاه الجيش الإسرائيلي، ونتوقع إزالة المحتوى ووقف التحريض على الفور".

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وفي الفيديو المقصود، يمكن رؤية رئيس هيئة الأركان هرتسي هاليفي وهو يتجول بالقرب من المقاتلين. وبمساعدة أدوات التحرير، قام محرر الفيديو بإنشاء عرض زائف يظهر فيه هاليفي وهو يتفرج على شارة على زي تكتيكي تظهر عليها كلمة "المشيح" (المسيح باليهودية). وفي هذه اللحظة، وباستخدام التحرير، ظهر هاليفي بوضعية خلقت شعورا بالضغوطات - أي القول بأنه يتعرض لضغوط من حقيقة أن هناك جنديًا يؤمن به.

وردت القناة 14: "لم يتم بث أي فيديو تحريضي ضد الجيش الإسرائيلي أو أي من قادته. ندعو رئيس الأركان إلى أن يوضح للعميد هغاري أنه متحدث باسم الجيش الإسرائيلي وليس كاتب مقال نقدي عن التلفزيون".