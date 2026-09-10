قطر تعلن إغلاق ملف الهجوم الإسرائيلي على الدوحة

أعلنت قطر إغلاق ملف الهجوم الإسرائيلي الذي استهدف قيادات من حركة حماس في الدوحة في سبتمبر 2025، بعد اعتذار رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو وتعهد إسرائيل بعدم تكرار استهداف الأراضي القطرية.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية القطرية ماجد الأنصاري إن الدوحة اعتبرت الملف مغلقاً عقب «اعتذار علني وواضح» قدمه نتنياهو خلال اتصال مع رئيس الوزراء ووزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، بحضور الرئيس الأميركي دونالد ترامب.

الدوحة ترد على الانتقادات الإسرائيلية

وانتقد الأنصاري استمرار الخطاب الإسرائيلي المناهض لقطر، معتبراً أن تحويل استهداف دولة وسيطة إلى موضوع في السجال السياسي الداخلي الإسرائيلي يمثل مشكلة بحد ذاته، حتى إذا كان موجهاً للاستهلاك الانتخابي.

وأكد أن قطر ستواصل أداء دورها كوسيط في ملفات المنطقة، ولا سيما في غزة، قائلاً إن استهداف دور الوساطة أو التشكيك فيه يمثل خياراً إسرائيلياً، وليس أزمة في السياسة القطرية.

وشدد الأنصاري على أن قطر «لا تتبنى سياسة العداء تجاه أي دولة»، لكنها في الوقت نفسه لن تتهاون في حماية سيادتها وسلامة أراضيها، واصفاً ذلك بأنه «خط أحمر».

خلاف إسرائيلي حول التعامل مع قطر

وجاءت تصريحات الأنصاري بالتزامن مع استمرار الجدل داخل إسرائيل بشأن طبيعة العلاقة مع الدوحة، في ظل دعوات من أطراف في الحكومة والمعارضة إلى تشديد الموقف تجاهها وتصنيفها دولة معادية.

ورفض المسؤول القطري هذه الدعوات، مؤكداً أن بلاده ستواصل دعم الفلسطينيين والعمل على خفض التصعيد، مشيراً إلى أن الحملات السياسية الإسرائيلية لن تدفع الدوحة إلى التخلي عن دورها كوسيط.

وكان الهجوم الإسرائيلي في 9 سبتمبر 2025 قد استهدف اجتماعاً لقيادات من حماس في الدوحة، وأسفر عن مقتل ستة أشخاص، بينهم خمسة من أعضاء الحركة وعنصر أمن قطري. وبعد نحو ثلاثة أسابيع، قدم نتنياهو اعتذاراً رسمياً لقطر خلال اتصال هاتفي بحضور ترامب.