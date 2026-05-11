شهدت مدينة الرملة صباح اليوم جريمة إطلاق نار مروعة أسفرت عن مقتل رنين العبيد وهي أم لأربعة أطفال وإصابة عدد من النساء، في واقعة أثارت صدمة واسعة في المنطقة.

وبحسب بيان الشرطة، فإن المشتبه به وصل فجرًا إلى منزل زوجته برفقة أحد أقاربه، وأطلق النار عليها داخل المنزل ما أدى إلى إصابتها بجروح حرجة قبل أن يتم إعلان وفاتها لاحقًا في المستشفى.

كما أطلق النار على والدته التي كانت متواجدة في المكان وأصابها بجروح خطيرة، ولا تزال تتلقى العلاج في المستشفى، قبل أن يخرج إلى الشارع ويطلق النار على امرأتين أخريين كانتا تمران في المكان، ما أدى إلى إصابتهما بجروح متفاوتة.

وأفادت طواقم الإسعاف التابعة لـ نجمة داوود الحمراء أنها تعاملت مع عدة إصابات، بينها حالات خطيرة وأخرى متوسطة وخفيفة، ونقلت جميع المصابات إلى المستشفيات لتلقي العلاج.

وأكدت الشرطة أنها ألقت القبض على المشتبه به بعد عملية مطاردة، وفتحت تحقيقًا موسعًا في ملابسات الحادث، مشيرة إلى أن التقديرات الأولية تفيد بأن الدوافع قد تكون مرتبطة بحالة نفسية مضطربة.

وقد خيّم الحزن والذهول على سكان المنطقة، وسط دعوات لتشديد الرقابة والتعامل مع مؤشرات العنف الأسري بشكل مبكر لمنع تكرار مثل هذه الحوادث.