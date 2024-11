معارض للنظام الإيراني ينهي حياته: "ليتكم تستيقظون"

وري الثرى، أمس (الجمعة)، الناشط الاجتماعي والمعارض للنظام الإيراني كيانوش سنجاري، 42 عاما، في العاصمة طهران، بعد أن أنهى حياته بالقفز من مبنى وسط المدينة، احتجاجا على الاعتقالات السياسية من قبل النظام الايراني.

وأنهى سنجاري حياته بعد أن هدد بالانتحار إذا لم يتم إطلاق سراح أربعة نشطاء اعتقلتهم الجمهورية الإسلامية. وكتب سنجاري يوم الأربعاء على شبكة التواصل الاجتماعي X، "سأنهي حياتي احتجاجا على دكتاتورية المرشد الأعلى علي خامنئي وأعوانه"، مطالبا بالإفراج عن فاطمة سفهاري ونسرين شكرمي وتوماج صالحي وأرشم رضائي بحلول الساعة 19:00. بالتوقيت المحلي في ذلك اليوم. وكتب "لا ينبغي سجن أي شخص بسبب تعبيره عن آرائه. الاحتجاج هو حق لكل مواطن إيراني".

