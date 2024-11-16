معارض للنظام الإيراني ينهي حياته: "ليتكم تستيقظون"

وري الثرى، أمس (الجمعة)، الناشط الاجتماعي والمعارض للنظام الإيراني كيانوش سنجاري، 42 عاما، في العاصمة طهران، بعد أن أنهى حياته بالقفز من مبنى وسط المدينة، احتجاجا على الاعتقالات السياسية من قبل النظام الايراني.

وأنهى سنجاري حياته بعد أن هدد بالانتحار إذا لم يتم إطلاق سراح أربعة نشطاء اعتقلتهم الجمهورية الإسلامية. وكتب سنجاري يوم الأربعاء على شبكة التواصل الاجتماعي X، "سأنهي حياتي احتجاجا على دكتاتورية المرشد الأعلى علي خامنئي وأعوانه"، مطالبا بالإفراج عن فاطمة سفهاري ونسرين شكرمي وتوماج صالحي وأرشم رضائي بحلول الساعة 19:00. بالتوقيت المحلي في ذلك اليوم. وكتب "لا ينبغي سجن أي شخص بسبب تعبيره عن آرائه. الاحتجاج هو حق لكل مواطن إيراني".

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وفي حوالي الساعة 19:20 (بالتوقيت المحلي)، نشر سنجاري صورة لما بدا أنه سقف مبنى مرتفع، مع تعليق: "19:00، جسر حافظ، شارسو". بازار شارسو هو مبنى تجاري في وسط طهران. وكتب سنجاري قبل وفاته "ستنتهي حياتي بعد هذه التغريدة. أتمنى أن يستيقظ الإيرانيون يوما ما ويتغلبوا على العبودية". وأكد حسين روناجي، الناشط الإيراني في مجال حقوق الإنسان، وفاة سنجاري يوم الخميس وحث الناس على حضور جنازته.

وكان سنجاري من أشد منتقدي النظام الإيراني، وتم اعتقاله عدة مرات بين عامي 1999 و2007، قبل أن يطلق سراحه أخيرًا بكفالة تزيد عن 100 ألف دولار، وفقًا لمنظمة العفو الدولية. وأضافت المنظمة أنه متهم "بالعمل ضد أمن الدولة" و"الدعاية ضد النظام". قضى سنجاري بعض الوقت في سجن إيفين سيئ السمعة في طهران، والمعروف بتاريخه الطويل من انتهاكات حقوق الإنسان.