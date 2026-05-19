إسرائيل تبحث خطوة دبلوماسية جديدة قد تزيد الأزمة مع تركيا

تبحث وزارة الخارجية الإسرائيلية إمكانية إغلاق القنصلية الإسرائيلية في مدينة إسطنبول، والإبقاء على السفارة في العاصمة التركية أنقرة فقط، في ظل الأزمة الدبلوماسية المتصاعدة بين إسرائيل وتركيا منذ اندلاع الحرب في غزة.

وبحسب تقرير موقع "واينت"، فإن القنصلية في إسطنبول والسفارة في أنقرة لا تعملان بطاقمهما الكامل منذ هجمات السابع من أكتوبر، حيث يعمل الدبلوماسيون الإسرائيليون من خارج تركيا، فيما يواصل الموظفون المحليون مهامهم عن بُعد.

وأفادت التقارير بوجود انقسام داخل وزارة الخارجية الإسرائيلية بشأن الخطوة المحتملة؛ إذ يرى بعض المسؤولين أن إغلاق القنصلية قد يُصعّب إعادة افتتاحها مستقبلاً ويؤثر على الحضور الدبلوماسي الإسرائيلي في تركيا، بينما يعتبر آخرون أن استمرار تشغيل بعثة شبه معطلة يمثل عبئاً مالياً غير مبرر.

كما يثير المقترح مخاوف تتعلق بالجالية اليهودية في إسطنبول، والتي يُقدَّر عدد أفرادها بنحو 15 ألف شخص، وسط تحذيرات من أن إغلاق القنصلية قد يُفهم على أنه تراجع عن دعم الجالية في ظل التوترات الراهنة.

وتأتي هذه التطورات بعد حوادث أمنية شهدتها إسطنبول مؤخراً قرب القنصلية الإسرائيلية، من بينها إطلاق نار في محيط المبنى، دون وقوع إصابات.

ولم تصدر وزارة الخارجية الإسرائيلية قراراً نهائياً بشأن مستقبل القنصلية حتى الآن.