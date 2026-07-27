هجوم غير مسبوق لنفتالي بينيت ضد قطر "تشكل خطرا وجوديا وسأعلنها دولة عدو"

رئيس الوزراء السابق ورئيس حزب "معًا"، نفتالي بينيت، أدلى اليوم (الإثنين) ببيان سياسي حازم خلال خطابه في مؤتمر معهد أبحاث الأمن القومي (INSS). بينيت أعلن بشكل قاطع عن نيته تغيير السياسة الإسرائيلية تجاه الدوحة جذريًا: "في الحكومة القادمة برئاستي - سأعلن قطر دولة عدوة."

في تصريحاته الحادة، وصف بينيت الدولة الخليجية كخطر وجودي مباشر وماهر. واتهم رئيس الحكومة السابق"قطر هي سرطان معادٍ للسامية وعنيف ينتشر إلى الغرب، وحتى إلى ديوان رئيس حكومة إسرائيل، بهدف تدمير دولة إسرائيل"،

"أيدي قطر ملطخة بدماء أبنائنا وبناتنا"

وأضاف بينيت: "بصفتها الممول الرئيسي للإرهاب الإسلامي، وعلى رأسه منظمة حماس، فإن أيدي قطر ملطخة بدماء أبنائنا وبناتنا الذين قُتلوا، اغتُصبوا، أُحرقوا واختُطفوا في السابع من أكتوبر".

بحسب قوله، تعمل قطر بوسائل حديثة ومتطورة من أجل تقويض شرعية الدولة في الساحة الدولية. "لقد أنشأت مشروع تأثير عالمي لتصفية إسرائيل. وبطريقة متطورة تدير وتموّل شبكة 'الجزيرة' المعادية للسامية، التي تردد رسائل حماس وتحرض بشكل دائم ضد إسرائيل".

في ختام كلمته، وجّه بينيت انتقاداً مبطناً للمستوى السياسي الحالي وللتأخير في إقامة لجنة تحقيق رسمية في أحداث الحرب. وقال: "لو تم إنشاء لجنة التحقيق الأساسية لفحص أحداث 7.10، لكانت هذه واحدة من أولى الاستنتاجات التي ستخرج بها – أن قطر هي دولة عدوة، وقادتها يريدون القضاء على إسرائيل".