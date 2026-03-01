إصابة إسرائيلية وابنها بعد سقوط شظايا مسيّرة قرب سفارة إسرائيل في أبوظبي

أُصيبت إسرائيلية وابنها بجروح طفيفة، اليوم، جراء سقوط شظايا طائرة مسيّرة في مجمع يضم مقر السفارة الإسرائيلية في أبوظبي، وفق ما أفادت به مصادر رسمية.

AP

وذكرت التقارير أن الإصابة نتجت عن تأثير الانفجار وتناثر الشظايا داخل المجمع، الذي يضم أيضًا مساكن لموظفين ودبلوماسيين إسرائيليين. وقد تلقى المصابان العلاج في الموقع، ووصفت حالتهما بالمستقرة

وعلى صعيد متصل، قُتل ثلاثة أشخاص وجُرح 58 آخرون في الإمارات العربية المتحدة منذ انطلاق الحملة الانتقامية الإيرانية في الخليج، حسبما أعلنت السلطات الإماراتية. وتأتي هذه الضربات رداً على الهجمات التي شنتها الولايات المتحدة وإسرائيل ضد إيران.

كما تضررت القاعدة الفرنسية كامب دي لا فاي. وأعربت الإمارات عن غضبها قائلة: "سنتخذ كافة الإجراءات اللازمة للتصدي لهذه الهجمات وأي محاولة لتقويض أمننا".