قبل لحظات من مغادرة رئيس الحكومة الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، تكشف تكاليف رحلاته إلى الولايات المتحدة في النصف الثاني من عام 2025. تم نشر هذه المعطيات اليوم (الأربعاء) عقب طلب حرية المعلومات الذي قدمته جمعية "هاتسلاха" بواسطة المحامي إلعاد من.

تشير البيانات بشكل أساسي إلى رحلتين لرئيس الحكومة مع وفده وزوجته سارة: الأولى لمدة سبعة أيام في سبتمبر 2025 إلى نيويورك وواشنطن، والثانية لمدة ستة أيام في نهاية ديسمبر 2025 إلى فلوريدا.

في رحلة دَامَت أُسْبُوعًا فِي شَهْر أَيْلُول/سِبْتِمْبَر، أَقَام نَتَنِيَاهُو فِي فُنْدُق Loews Regency بِتَكْلِفَةٍ قَدْرُهَا 41,993 دُولَار، أَكْثَر مِن 127 أَلْف شِيكِل. أَمَّا تَكْلِفَة الرِّحْلَة الجَوِّيَّة فَقَطْ فَدَفَعَ دَافِعُو الضَّرَائِب 359,281 دُولَار، أَكْثَر مِن مِلْيُون شِيكِل.

خلال رحلة إلى فلوريدا في ديسمبر، أقام نتنياهو في جناح بفندق فور سيزونز الفاخر، بتكلفة 50 ألف دولار لخمسة ليالٍ، أي حوالي 151,600 شيكل. وقدرت تكلفة الرحلات الجوية لرئيس الوزراء ووفده في تلك الرحلة بـ423,407 دولار، أي أكثر من 1.2 مليون شيكل.

تشمل البيانات أيضًا رحلات إضافية لرئيس الحكومة إلى الولايات المتحدة. في شهر فبراير، بلغت تكلفة الجناح وحده 91,350 شيكل، وقدرت مصاريف الغسيل والطعام للجناح بنحو 2,890 شيكل إضافية.

في رحلة إضافية في أبريل (من 5 إلى 8 من الشهر)، قُدرت تكلفة الرحلة كاملة بحوالي 455,823 شيكل، أي ما يقارب نصف مليون شيكل. على الفندق وحده، لثلاث ليالٍ، تم إنفاق 182.7 ألف شيكل. قُدرت مصاريف المكياج وتصفيف الشعر لرئيس الحكومة في تلك الرحلة بـ22 ألف شيكل.

زيارة إضافية لرئيس الوزراء إلى واشنطن في يوليو 2025 كلّفت دافع الضرائب، حسب المعطيات، حوالي 1.2 مليون شيكل، منها مئات آلاف الشواقل تم حجبها في البيانات التي نُشرت، لأسباب تتعلق بأمن المعلومات كما زُعم، ومن ضمنها أيضًا مشتريات من أمازون.