الإمارات تضخ 10 ملايين دولار مساعدات لغزة وتُدخل عشرات الشاحنات الإغاثية

أعلنت هيئة الهلال الأحمر الإماراتي تخصيص مساعدات إنسانية جديدة بقيمة 36.7 مليون درهم (نحو 10 ملايين دولار) لدعم الأوضاع الإنسانية في قطاع غزة، ضمن الجهود الإماراتية الرامية إلى تخفيف معاناة السكان وتعزيز الاستجابة للاحتياجات المتزايدة في القطاع.

وتشمل المساعدات أكثر من 160 ألف سلة غذائية، إلى جانب أكثر من 40 ألف طرد صحي وكميات إضافية من المستلزمات الأساسية، بهدف دعم الأسر المتضررة وتحسين الظروف المعيشية للسكان.

وأكدت الهيئة استمرار تنفيذ برامجها الإغاثية ضمن عملية "الفارس الشهم 3"، التي تركز على مجالات الأمن الغذائي والرعاية الصحية والإيواء والدعم المجتمعي، بالتنسيق مع الجهات المختصة والشركاء الإنسانيين.

https://x.com/i/web/status/2063522153614671929 This post can't be displayed because social networks cookies have been deactivated. You can activate them by clicking إدارة التفضيلات .

وفي السياق ذاته، دخلت إلى قطاع غزة خلال الأسبوع الجاري أربع قوافل مساعدات إماراتية تضم 60 شاحنة محملة بنحو 740 طناً من المواد الغذائية والإغاثية، في إطار الجهود المستمرة لدعم الفلسطينيين والتخفيف من تداعيات الأزمة الإنسانية.