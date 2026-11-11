فرنسا تمنع يوسي داغان، رئيس مجلس المستوطنات "شومرون"، من دخول أراضيها

نشر أول: حادثة غير اعتيادية في مطار باريس، حيث منعت سلطات الهجرة الفرنسية دخول رئيس المجلس الإقليمي الاستيطاني "شومرون" ، يوسي داغان، الذي وصل لعقد سلسلة لقاءات رسمية مع مسؤولين رسميين، وفق ما أفاد به اليوم (الأربعاء) مصدران مطّلعان على التفاصيل لمراسل i24NEWS للشؤون الدبلوماسية عميحاي شتاين.

هذه خطوة دبلوماسية غير مسبوقة، إذ لم تُعرف حتى الآن حالات مماثلة منعت فيها دولة غربية بشكل مباشر دخول رئيس مجلس من الضفة الغربية إلى أراضيها.

خلال عملية تدقيق جوازات السفر، أُخذ داغان للتحقيق معه مطولًا، حيث عرض عليه ضابط الهجرة وثائق تبرر قرار الرفض بمنصبه، وبنائه 35 مستوطنة في الضفة، ونشاطه لتعزيز العودة إلى شمال غزة. وعندما طُلب منه التعقيب، قال رئيس مجلس "شومرون" يوسي داغان للمحضر: "أنا فخور بكوني يهوديًا وصهيونيًا، وببناء الوطن التاريخي للشعب اليهودي. وفخور بكوني في الجانب الصحيح من التاريخ".

من فرنسا، واصل داغان طريقه مباشرة إلى براغ، حيث عقد سلسلة مكثفة من اللقاءات السياسية على مدى ثلاثة أيام مع مسؤولين كبار في الحكومة ومجلس الشيوخ والبرلمان التشيكي، عرض خلالها خرائط استراتيجية .

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