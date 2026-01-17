"تركيا -شرط أساسي" | الرسائل التي نقلها ترامب لمجلس التكنوقراط لإدارة غزة

أكدت مصادر رسمية أمريكية أن مجلس التكنوقراط الجديد لإدارة قطاع غزة، الذي عقد اجتماعه الأول بمقر السفارة الأمريكية في القاهرة، يحظى بدعم كامل من الولايات المتحدة وبالتأييد الشخصي للرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب والذي بعث لهم عدة رسائل هامة عن طريق المقربين منه.

وقالت المصادر إن من بين الرسائل التي بعثها ترامب هي أن المجلس سيحظى بحصانة دبلوماسية، وسيكون مسؤولًا عن إدارة أموال المساعدات المخصصة لإعادة إعمار غزة عبر حساب خاص بالبنك الدولي، بالتنسيق مع مجلس السلام الأمريكي.

وأضافت الرسائل أن المشاركة التركية ضمن القوة الدولية لغزة تعتبر شرطًا أساسيًا لضمان مشاركة الدول العربية والإسلامية الأخرى في العملية، وأن إعادة الإعمار ستشمل جميع مناطق القطاع وليس المنطقة الصفراء الخاضعة لسيطرة إسرائيل فقط.

كما أشار المسؤولون في استعراضهم لرسائل ترامب ، إلى أن جميع موظفي الإدارة المدنية الذين عملوا تحت حكم حماس سيحصلون على تعويضات أو فرص توظيف مباشرة من المجلس، بما في ذلك التعويض المالي أو التقاعد المبكر. واعتبروا أن هذه الخطوات تمثل جزءًا من استراتيجية شاملة لإعادة هيكلة القطاع وضمان استقرار غزة بالتنسيق مع الفاعلين المحليين والدوليين.