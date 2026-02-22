بعد محاولة اغتيال: أحمد العودة يسلّم نفسه لحكومة دمشق ويكشف تفاصيل خطيرة

أعلن القائد السابق في "اللواء الثامن"، أحمد العودة، تسليم نفسه رسميًا إلى وزارة الدفاع في الحكومة الانتقالية السورية، وذلك بعد تحرك قوة تابعة للوزارة إلى المنطقة التي كان يتواجد فيها، قبل أن يتوجه إلى دمشق.

وقال العودة، في بيان، إنه تعرّض لمحاولة اغتيال نفذتها مجموعة مسلحة، معتبرًا أن ما جرى "امتداد لمحاولات سابقة لاستهدافه"، ومشيرًا إلى امتلاكه مواد مصورة تثبت تورط أشخاص في التخطيط للعملية. كما اتهم جهات مرتبطة بـحزب الله بالوقوف خلف تمويل بعض العناصر المتهمة.

وأكد العودة أنه وضع نفسه في عهدة وزير الدفاع والرئيس أحمد الشرع، مشددًا على التزامه بخدمة البلاد والعمل ضمن مؤسسات الدولة. وأضاف أن هذه الخطوة تهدف إلى توضيح ملابسات ما جرى أمام الرأي العام، والتأكيد على أن تحركاته كانت في إطار حماية الاستقرار.

ولم تصدر حتى الآن تفاصيل رسمية إضافية من وزارة الدفاع السورية بشأن التحقيقات أو الإجراءات المتخذة على خلفية الحادثة، فيما يُتوقع أن تكشف الأيام المقبلة مزيدًا من المعطيات حول ملابسات محاولة الاغتيال والجهات المتورطة فيها.