تقرير: تسجيلات خاصة لمحادثات بين الأسد ومستشارته لونا الشبل

نشرت "العربية/الحدث" تسجيلات مصورة حصرية تُظهر الرئيس السوري السابق بشار الأسد في حوارات خاصة مع مستشارته السابقة لونا الشبل، تضمنت تصريحات حادة وسخرية من جهات ووقائع داخل الساحة السورية.

وأظهرت التسجيلات الأسد وهو يوجه شتائم عن الغوطة، قائلاً: "يلعن أبو الغوطة"، كما سخر هو ولونا الشبل من جنود سوريين خلال لقاءات سابقة.

كما كشف التسجيل حديث الأسد عن عدم شعوره بأي أثر عند رؤية صوره في الشوارع، إضافة إلى سخرية لاذعة من الشرطة السورية ووزير الداخلية، مع وصف الوضع في سوريا قائلاً: "لا أشعر بالخجل فقط بل بالقرف".

هذه التسجيلات عرضت للمرة الأولى وتلقي الضوء على طبيعة النقاشات الخاصة داخل الدائرة المقربة من الأسد والمواقف التي لم تُكشف سابقاً.

