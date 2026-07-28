دخلت قطر ورئيس الحكومة الإسرائيلي السابق نفتالي بينيت في مواجهة كلامية حادة، بعد تصريحات أطلقها الأخير تعهد فيها بإعلان الدوحة "دولة عدو" في حال عودته إلى رئاسة الحكومة، ما دفع السفارة القطرية في الولايات المتحدة إلى إصدار بيان رسمي رفضت فيه هذه الاتهامات، مؤكدة أن دورها في المنطقة يتركز على دعم جهود الوساطة والاستقرار.

وقالت السفارة القطرية إن الدوحة لعبت دورًا محوريًا في التوسط للتوصل إلى عدة اتفاقات لوقف إطلاق النار، وساهمت في إطلاق سراح مختطفين إسرائيليين، معتبرة أن تصريحات بينيت "تتضمن معلومات مضللة" وتهدف إلى خدمة أجندته السياسية الداخلية.

وفي المقابل، رد بينيت على البيان القطري بتصعيد حاد، مؤكدًا أن قطر "تتحمل مسؤولية هجوم السابع من أكتوبر"، وأضاف أن موقفه لن يتغير، مشددًا على أنه في حال توليه رئاسة الحكومة سيصنف قطر رسميًا "دولة عدو".

ويأتي هذا السجال في وقت تواصل فيه قطر أداء دور الوسيط في المفاوضات المتعلقة بالحرب في غزة، بالتنسيق مع الولايات المتحدة ومصر، وهو الدور الذي حظي بإشادة من أطراف دولية، في مقابل انتقادات متكررة من بعض السياسيين الإسرائيليين بشأن علاقات الدوحة مع حركة حماس.