سموتريتش يقر تمويلاً ضخماً ويطرح معادلة ردع جديدة ضد مسيرات حزب الله

أعلن وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش عن المصادقة على ميزانية تُقدّر بنحو ملياري شيكل لتطوير حلول تكنولوجية تهدف إلى مواجهة تهديد الطائرات المسيّرة القادمة من لبنان.

وقال سموتريتش إن التعامل مع ما وصفه بـ”التهديد الاستراتيجي” لا يمكن أن يقتصر على إجراءات دفاعية، بل يتطلب “تغيير قواعد الاشتباك”، مضيفاً أن الرد يجب أن يكون حازماً على حدّ تعبيره ويشمل خطوات ردع أوسع.

وفي سياق متصل، كشفت تقارير عن خلاف داخل اجتماع أمني مطول بين رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو وسموتريتش، تناول سبل التعامل مع هجمات الطائرات المسيّرة التي ينفذها حزب الله.

وبحسب ما ورد، دعا سموتريتش إلى رد عسكري واسع النطاق قائلاً إنه “في حال كل هجوم بطائرة مسيّرة يجب هدم عشرة مبانٍ في الضاحية الجنوبية لبيروت”، وهو ما قوبل بتحفظ من نتنياهو الذي حذر من تعميم هذا النهج على مختلف الجبهات.

ويأتي هذا الجدل في ظل تصاعد الهجمات بالطائرات المسيّرة على الجبهة الشمالية، ما دفع الحكومة الإسرائيلية إلى تخصيص ميزانيات إضافية لتعزيز منظومات الرصد والدفاع الجوي.