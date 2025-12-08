أزمة مياه غير مسبوقة: خلاف أردني–إسرائيلي يشعل التوتر مجددا

أفادت تقارير محلية أردنية أن الحكومة الأردنية تلقت خلال الساعات الماضية إخطارًا إسرائيليًا يفيد بعدم نية إسرائيل ضخ الكمية السنوية المتفق عليها من المياه، والبالغة 50 مليون متر مكعب، رغم كونها بندًا ثابتًا في معاهدة السلام وملحقاتها الموقعة عام 1994.

وبحسب وسائل إعلام أردنية، بررت إسرائيل القرار بـ"صعوبات تقنية" تتعلق بعمليات التحلية وكلفة ضخ المياه، وهو ما رفضته وزارة المياه الأردنية التي أكدت أن الأسباب ليست هندسية، مضيفة أن عمّان مستعدة لإعادة التفاوض حول الأسعار دون أن تحرز المباحثات – التي جرت بوساطة أوروبية – أي تقدم حتى الآن.

وتأتي هذه التطورات وسط تصاعد التوتر بين الأردن وإسرائيل خلال العامين الأخيرين بسبب ملفات اقتصادية وأمنية، أبرزها تعثر تنفيذ اتفاقيات الغاز والطاقة، ما أدى إلى تراجع مستوى الثقة بين البلدين.

وفي موازاة ذلك، تواجه الأردن تحديات مائية إضافية شمالًا، حيث قال وزير المياه رائد أبو سعود إن المفاوضات مع سوريا بشأن إعادة تأهيل حوض نهر اليرموك ما تزال متوقفة، في ظل تراجع منسوب المياه بسبب الجفاف وسحب مفرط للآبار في الجانب السوري. وتشير بيانات رسمية إلى أن مخزون السدود الأردنية لا يتجاوز 16% فقط.

وتحذر الجهات المختصة في عمّان من أن استمرار الأزمة قد يفاقم الضغوط على الاحتياجات المائية المدنية والزراعية، في وقت تعيش فيه المملكة واحدة من أكثر سنواتها جفافًا.