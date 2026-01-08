يائير غولان ينتقد علنًا اتفاق أوسلو ويصف نتنياهو بالخطر على الديمقراطية

ألقى رئيس الحزب الديمقراطي الإسرائيلي، يائير غولان، اليوم الخميس، كلمة خلال مؤتمر الديمقراطية في الكلية الأكاديمية تل أبيب – يافا، وأدلى بتصريحات غير معتادة حين انتقد اتفاق أوسلو الذي روج له رئيس حزبه السابق ورئيس الحكومة الراحل، يتسحاق رابين.

وقال غولان إنه يدعم عملية الانفصال عن الفلسطينيين، لكنه حذر من تكرار الأخطاء التي حدثت في أوسلو وعمليات الانفصال.

وفي تعليقه على قضية بيليد وقطر-غيت، وصفها بأنها أخطر قضية في تاريخ إسرائيل الحديث، مؤكدًا: "لقد أصبحنا غير مبالين. أريد أن أعرف إذا كان الأمر وصل إلى رئيس الحكومة ولماذا لم يُقِل مساعديه فور اكتشاف القضية".

وعن إمكانية التحالف مع حزب يهدوت هتوراة في حكومة مستقبلية، قال غولان: "أرفض أي مكان أرى فيه تهديدًا جوهريًا لديمقراطيتنا. بالنسبة لي، نتنياهو خطر واضح وجوهري، وهو شخص فاسد حتى النخاع، ولن أجلس معه".

كما انتقد غولان قناة القناة 14، بعد أن أثارت تصريحاته حول وجوب إغلاقها جدلًا واسعًا، مؤكدًا أنها تقوم بالتحريض المنهجي أثناء الحرب ضد عائلات المخطوفين، واصفًا القناة بأنها أداة دعاية خطيرة.

وفي سياق توسيع حزبه، أعلن غولان هذا الأسبوع انضمام عدد من نشطاء الاحتجاج ضد الإصلاح القضائي إلى حزبه، ومن بينهم: موشيه ردمان، عمي درور، داني ألغرت، موران ميشيل، هداس ريغولسكي، تومر أفيتال، لي هوفمان، كاتي فياسزكي، وروتم سيفون.