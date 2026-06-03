دعا المستشار الدبلوماسي لرئيس دولة الإمارات، أنور قرقاش، إلى موقف خليجي موحد في مواجهة ما وصفه بـ"العدوان الإيراني المتكرر" على كل من الكويت والبحرين، مؤكداً أن أمن دول الخليج مترابط ولا يمكن التعامل مع أي تهديد بشكل منفرد.

وقال قرقاش في منشور عبر منصة "إكس" إن أي استهداف لإحدى دول الخليج يمثل تهديداً مباشراً لبقية الدول الخليجية، مشدداً على ضرورة التمسك بموقف موحد ومتماسك في مواجهة التحديات الأمنية التي تشهدها المنطقة.

وأضاف أن المصالح الخليجية مشتركة والمصير واحد، معتبراً أن الهجمات التي تتعرض لها بعض الدول الخليجية لا تستهدف دولة بعينها، بل تمس أمن واستقرار المنظومة الخليجية بأكملها.

https://x.com/i/web/status/2062076946675343415 This post can't be displayed because social networks cookies have been deactivated. You can activate them by clicking إدارة التفضيلات .

وتأتي تصريحات قرقاش في ظل تصاعد التوترات الإقليمية وتبادل الاتهامات بين إيران وعدد من دول المنطقة، على خلفية هجمات استهدفت منشآت ومرافق حيوية خلال الأيام الأخيرة.