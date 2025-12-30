مجلس الوزراء السعودي: المملكة لن تتردد في حماية أمنها الوطني وتؤكد دعمها الكامل لليمن

جدّد مجلس الوزراء السعودي، برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، تأكيده أن المملكة لن تتردد في اتخاذ جميع الخطوات والإجراءات اللازمة لمواجهة أي مساس أو تهديد لأمنها الوطني، مجددًا التزامها بأمن اليمن واستقراره وسيادته، ودعمها الكامل لرئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني الدكتور رشاد العليمي وحكومته.

وأعرب المجلس عن أسفه إزاء ما آلت إليه جهود التهدئة التي حرصت المملكة على إنجاحها، والتي قوبلت بتصعيد غير مبرر يتعارض مع الأسس التي قام عليها تحالف دعم الشرعية في اليمن، ولا يخدم مساعي تحقيق الأمن والاستقرار، ولا ينسجم مع التعهدات التي تلقتها السعودية من دولة الإمارات العربية المتحدة.

وأشاد المجلس بدور تحالف دعم الشرعية في حماية المدنيين بمحافظتي حضرموت والمهرة، استجابة لطلب رئيس مجلس القيادة الرئاسي، وجهوده في خفض التصعيد ومنع اتساع دائرة الصراع.

كما أعرب عن أمل المملكة في أن تسود الحكمة، وأن يتم تغليب مبادئ الأخوة وحسن الجوار والعلاقات الوثيقة بين دول مجلس التعاون الخليجي، وبما يخدم مصلحة اليمن، داعيًا دولة الإمارات إلى الاستجابة لطلب الحكومة اليمنية بسحب قواتها خلال 24 ساعة، وإيقاف أي دعم عسكري أو مالي للمجلس الانتقالي الجنوبي أو أي أطراف أخرى داخل اليمن، واتخاذ خطوات تحفظ العلاقات الثنائية وتعزز استقرار وازدهار المنطقة.

واطّلع الملك سلمان مجلس الوزراء على مضمون الرسالة التي تلقاها من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، والمتعلقة بالعلاقات الثنائية بين البلدين.

كما ناقش المجلس مستجدات الأوضاع الإقليمية، مجددًا دعم المملكة لسيادة جمهورية الصومال ووحدة أراضيها، ورفضها أي إجراءات أحادية انفصالية تخالف القانون الدولي، بما في ذلك إعلان الاعتراف المتبادل بين سلطات الاحتلال الإسرائيلي وما يسمى بـ"إقليم أرض الصومال".