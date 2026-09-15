هل ستنضم الكويت إلى اتفاقات إبراهيم؟ سفير إسرائيل يلمّح إلى مفاجأة مرتقبة

قال السفير الإسرائيلي لدى الإمارات، يوسي شيلي، إن دولة جديدة قد تنضم إلى اتفاقات أبراهام خلال الأشهر المقبلة، مرجحًا أن يتم ذلك خلال فترة تتراوح بين أربعة أشهر ونصف عام، ومشيرًا إلى احتمال أن تكون الكويت الدولة التالية.

وأضاف شيلي، في مقابلة مع هيئة البث الإسرائيلية "كان"، أن هناك جهودًا جارية لتوسيع الاتفاقات، قائلًا: "ربما تكون أمامنا مفاجأة، والجميع يعمل على هذا الأمر".

وأشار السفير الإسرائيلي إلى أنه يرى مؤشرات على أن الكويت بدأت تدرك التحولات التي شهدتها المنطقة، مضيفًا: "ربما تكون هي الدولة التالية"، كما تحدث عن العمل على تعزيز التعاون مع الإمارات وتطوير العلاقات بين الجانبين.

شيلي ينفي تحذير محمد بن زايد لنتنياهو

وفي ما يتعلق بالتقارير التي تحدثت عن تحذير الرئيس الإماراتي محمد بن زايد لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قبل هجوم السابع من أكتوبر، نفى شيلي علمه بوجود مثل هذا التحذير.

وقال إنه كان موجودًا في الإمارات خلال تلك الفترة، لكنه "لا يتذكر أي تحذير أو أي نقاش حول هذا الأمر"، مضيفًا أنه لم يسمع عن مثل هذا التحذير في الأشهر التي سبقت هجوم السابع من أكتوبر.

ورأى شيلي أن الجدل الذي أثارته هذه التقارير لم يؤثر بشكل جوهري في العلاقات بين إسرائيل والإمارات، مشيرًا إلى أن التعاون بين الجانبين يشهد، بحسب تقديره، تطورًا ملحوظًا.

وقال إن العلاقات تشهد "صعودًا دراماتيكيًا"، لافتًا إلى تزايد الزيارات والتعاون بين الطرفين، بعضها معلن وبعضها الآخر لا يتم الإعلان عنه بسبب حساسية الوضع في المنطقة.

"شركاء حقيقيون في اللحظة الحاسمة"

وتزامن حديث شيلي مع مرور ست سنوات على انضمام الإمارات إلى اتفاقات إبراهيم، التي أرست علاقات دبلوماسية رسمية بين إسرائيل والإمارات عام 2020.

ووصف السفير الإسرائيلي العلاقات مع أبوظبي بأنها مرت بمراحل من الصعود والهبوط، لكنه أكد أن الاتجاه الحالي، من وجهة نظره، إيجابي للغاية.

وقال: "نحن في صعود دراماتيكي، والخلاصة أننا شركاء حقيقيون في اللحظة الحاسمة"، مضيفًا أن الاختبار الحقيقي للعلاقات يظهر عندما تحتاج الدول إلى بعضها البعض في أوقات الأزمات.

ويأتي حديث شيلي عن احتمال انضمام دولة جديدة إلى اتفاقات إبراهيم في وقت تتواصل فيه المساعي لتوسيع دائرة الدول العربية التي تقيم علاقات رسمية مع إسرائيل، وسط تحولات إقليمية متسارعة.